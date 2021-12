Primero de todo, quiero felicitarte "La Navidad", te deseo lo mejor para ti y tu familia, "si la tienes". Son unos días muy especiales para los que somos cristianos, pues celebramos el nacimiento de Nuestro Señor Jesús, junto a María su madre, también nuestra, y su padre adoptivo San José, esposo de María, que tuvo el privilegio en la hora de su muerte, estar presente con Jesús Nuestro Señor; quiero decirte con esto que a pesar de nuestras penas y alegrías; porque en cada casa es un mundo, acordaros de poner una Estrella, que es nuestro símbolo de Alegría y Paz, y sobre todo la cunita con el niño Jesús, "alumbrada con una vela".

No puedes dejarte vencer por el horror que nos rodea. El nacionalismo y su adoctrinamiento. No ser borregos, que es lo que quieren que seas, del mal.¡Claro!; Tienes que ser un cordero del rebaño del Buen Pastor, que apacigua a sus ovejas. Enseñar los valores y costumbres de nuestras tradiciones que nos inculcaron nuestros antepasados y presentes. Sobre todo dar gracias a Dios de este día que nos ha concedido y pedirle perdón por nuestros fallos cometidos del día, que son muchos, porque no nos damos cuenta de la persona que tenemos enfrente y existe. Sin querer podemos hacer mucho daño. Estamos viendo en Europa, incluyendo a España, que se están perdiendo los valores morales. ¡Son tan importantes! Cada vez hay más violencia. Hay que aprender a respetar a tu prójimo y quererlo como Jesús hace contigo. Solo hay que encontrarle en sus ojos; Ojo de cada ser, y escucharle, respetarle, darle un buen consejo en lo que necesite, mucho amor que se ha perdido, y tener mucha tolerancia, que es dificilísimo.

A mí un buen sacerdote me dijo esta jaculatoria tres veces: Señor Jesús dame tolerancia. ¡Me va de maravilla! Aún así caigo todos los días. Pienso y creo que el mejor regalo que puedes hacer a tu hijo si ya está unido en matrimonio es la cunita con el Niño Jesús, y así de padres a hijos, de abuelos a nietos, seguir con la tradición, para recuperarla ¡Es un joya! ¿No te parece que cada Navidad esté el Niño Jesús en su cunita, en cada hogar? Un fuerte abrazo para ti y tu familia. Siempre te acompañarán Jesús, José y María, nuestra madre: "La Sagrada familia".