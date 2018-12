"Esperamos un gran ambiente en el derbi de Orriols"

Las capitanas del Levante UD y del Valencia CF intercambiaron elogios ante el derbi de mañana (18.30 horas) en el Ciutat de València. Sonia Prim, del bando granota, explicó que su equipo no es favorito y agregó que no piensa que este encuentro se presente con las fuerza desigualadas a favor del Levante. También indicó que el Valencia será peligroso tras haber recibido dos derrotas seguidas. «Su dinámica no es la que querían y tienen el derbi para demostrar el equipo que son. No hay que faltar al respeto», dijo Prim en una rueda de prensa en la que participaron representantes de ambos equipos.

La jugadora del Levante también alabó el hecho de que el partido se juegue en el Ciutat de València. «No es la tónica habitual y tenemos que sentirnos afortunadas y dar las gracias, sobre todo, por toda la promoción que se hace del partido. Aprovecho para hacer un llamamiento a la afición y que se anime a venir», resumió.

Sin embargo, la capitana del Valencia, Gio Carreras, comentó que espera que algún día deje de ser noticia el hecho de jugar en un campo de Primera División. «Lo que queremos es que no sea noticia que se abra un campo como este para el fútbol femenino. Venir a jugar aquí es una experiencia muy bonita y espero que la gente venga y se anime a ver el partido», manifestó.

Además, Gio confesó que no llegan a este derbi en el mejor momento, aunque destacó que tienen experiencia en este tipo de partidos y situaciones. «No es nuevo para nosotros llegar en esta situación al derbi, pero vamos a encontrar el camino, aunque los resultados no llegan. Quizás llegamos un poco bajas de moral, pero lo vamos a dar todo», concluyó.

Los dos entrenadores, Kino García (LUD) y Óscar Suárez (VCF) coincidieron en que en un derbi «no hay favoritos». El club granota espera superar los 14.000 espectadores de la temporada pasada. La entrada es gratuíta.