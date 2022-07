El Levante UD rechazó una oferta del Rayo Vallecano por Roger Martí pero no hay duda de que el Pistolero sigue en la órbita de varios clubes después del descenso y que, pese a tener a diferencia de Morales contrato en vigor, no se descarta un cambio de aires. Uno de los clubes que busca delantero y donde podría encajar el de Torrent es el Cádiz, aunque según ha podido confirmar SUPER no hay ninguna oferta ni negociación en marcha en este momento. Lo que sí que se ha producido, sin embargo, es un encuentro informal este jueves entre el delantero, el presidente Manuel Vizcaíno y su agente, Rodri Baster.

Roger Martí, que ha llamado la atención de los aficionados tanto cadistas como levantinistas, ha visitado las instalaciones de la Ciudad Deportiva del Cádiz y después ha compartido mesa y mantel con Vizcaíno aprovechando que está pasando unos días de vacaciones por la zona y la buena relación que le une con su representante. El atacante todavía se encuentra apurando sus días libres y, pese a los cantos de sirena que se reproducen desde tierras sureñas, está citado para el primer día de pretemporada, que será el próximo lunes día 4 de julio. Pese a ello, el club es consciente de que Roger Martí tiene cartel y podría salir durante el presente mercado de verano.