La manzana es una de las frutas más consumidas y también con mayor variedad y clases. Sin embargo, la naturaleza no deja de sorprendernos y siempre hay algunos tipos de manzana más peculiares que otras. Es el caso de la manzana esperiega, o también llamada "manzana helada", cultivada en el Rincón de Ademuz y desde hace ya diez años tiene su propia fiesta.

Se trata de un festival comarcal para promocionar y recuperar esta fruta y cada edición se celebra en uno de los municipios de este territorio. "Para hasta ocasión se decoran las calles de toda la población para el día de la inauguración con diferentes símbolos especiales de esta manzana", explica Ruth Sánchez, alcaldesa de Vallanca, la localidad elegida este año donde se va a celebrar esta fiesta a partir de hoy. Aunque lleva diez años en pie, ni en 2020 ni en 2021 pudo celebrarse debido a la pandemia, con lo que esta es su octava edición.

Especial por su climatología

Debido a que la altitud de los municipios del Rincón de Ademuz superan los 1.000 metros sobre el nivel del mar, hacen que la manzana esperiega tenga unas características climáticas peculiares. Se cultiva en la vega de los rios Túria y Bohílgues, junto a cultivos de almendros que alcanzan hasta las 100 hectáreas, de las cuales la mitad son solo para la plantación de la manzana. Sin embargo, lo que de verdad la hace especial es la gran cantidad de azúcar que tiene y que la cristaliza por dentro, por eso también se le llama "manzana congelada o helada".

"Es una variedad autóctona y antigua. Solo los agricultores de la zona la conocen bien, que la cosechan en campos pequeños", asegura Vicent Blay, agroecólogo experto en esta manzana. Durante años se está intentando su recuperación, pero la vejez de la población que la cultiva "la deja en un segundo plano y con pocas ganas de innovación", continua Blay, que anima a trabajar más en el proyecto de esta manzana, para convertirla en un aliciente turístico del Rincón de Ademuz. También es un cultivo ecológico y más resistente a las plagas comparado con otras.

"Solo los agricultores de la zona la conocen bien, aunque no le dan la importancia para su promoción y recuperación"

"En el mercado, o la conoces o no. Si no sabes de esta variedad no aprecias realmente lo interesante que puede llegar a ser", explica el agroecólogo. Se trata de una manzana con una capacidad de conservación muy buena y que no requiere de cámaras para hacerlo. Además, es una fruta que se consume mejor en fresco que en envasado, con lo que resulta muy complicado comercializar con ella, para que no pierda sus propiedades.

Aunque al no hacerse negocio con ella, tampoco se sabe si su precio sería mucho más elevado que otras que se encuentran en el supermercado, pero todo encamina a que "las variedades más comunes son mucho más baratas que la esperiega", asegura Blay. Por otro lado, a nivel gastronómico, su uso está muy indicado para darle un toque especial a los platos y postres de la comarca con un sabor más tradicional como la manzana asada, los pasteles o las ensaladas.

Tradición y cultura por esta variedad

Durante este fin de semana se realizarán exposiciones, conferencias, rutas y actuaciones musicales, todo relacionado con la manzana esperiega. "Estos días tenemos la tradición de hacer una comida popular, con platos típicos de cada municipio, en este caso el potaje de Vallanca", comenta Ruth Sánchez. Cada pueblo tiene que poner un toque especial por ser el anfitrión y en esta ocasión cada una de las 33 exposiciones que se podrán visitar contará con elemento discordante, donde el publico que lo encuentre entrará a formar parte de un sorteo.

También es muy típico celebrar el concurso "Mejor manzana esperiega" en el que se enseñarán las mejores manzanas del Rincón de Ademuz para que todo el mundo las conozca. Para ello, habrá un jurado de expertos que valorarán todas las frutas que se presenten para dar con la Mejor Manzana Esperiega 2022. Esta vez habrá dos categorías: normal y helada. Se valorará tanto el aroma, tacto, color y sabor de la variedad, como la presentación y anécdota de la historia de la manzana.