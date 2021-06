El acusado de intentar matar a 4 vecinos de Pedreguer ingresará en un centro psiquiátrico

La sentencia concluye que el acusado sufrió un brote psicótico (así lo consideraron los forenses) que le "anuló las facultades intelectivas y volitivas". Incide también en que no tenía justificación condenarlo dado que no ha seguido un tratamiento para su enfermedad, afirma consumir "habitualmente" sustancias tóxicas y alcohol y no cuenta con nadie en el ámbito familiar que pueda hacerse cargo de él y garantizar que sigue un tratamiento.

Eso sí, se considera que debe ser internado dado que "posee determinados componentes en su personalidad que revelan una peligrosidad delictiva con probabilidad repetitiva".

El ataque fue brutal. El joven, que entonces tenía 22 años, caminaba por la salida de Pedreguer hacia Gata. Llevaba atado en un brazo un trenzado rígido de metal. Se abalanzó sobre un anciano de 82 años. Empezó a golpearle en la cabeza.

En ese momento, llegó un vecino de 61 años a su casa. El joven se metió en su finca y empezó a aporrearlo por todo el cuerpo. Su esposa salió a defenderlo. El agresor se ensañó con la mujer. Le rompió los pómulos y la nariz.

Llegó una patrulla de la Policía Local. El atacante se lanzó contra uno de los agentes. Le golpeó en la cabeza y le produjo un edema craneal. El agente, aturdido, sacó su arma reglamentaria y le disparó en las piernas al agresor tres tiros. Aún así, los policías y la Guardia Civil tuvieron que emplearse a fondo para reducir al joven.