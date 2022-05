El pasado fin de semana se celebró la 29ª Feria de Comercio y Turismo en el Triángulo Umbral. Muchos de ustedes no se habrán ni enterado y es que, como tantos otros acontecimientos que se celebran en nuestro municipio, la publicidad es escasa, por no decir nula. Una feria que pretende ser un escaparate del comercio de proximidad, apenas se ha visto representado en sus casetas con un 30 % de representación local, ya que la mayoría de los stands eran paradas de fuera. Y esto ocurre porque, como tantas cosas en nuestra ciudad, esta feria va cada vez a menos, debido a la falta de implicación del ayuntamiento. Lo digo con conocimiento de causa, porque yo montaba stand de mi comercio como autónomo hace 15 años y he visto al declive que sufre año tras año.

He participado de la feria los tres días, hablando con comerciantes que allí intentaban dar a conocer su marca con escasos resultados, a causa de las altas temperaturas, las fechas y estar las casetas a pleno sol sin sombra para ellos mismos ni para los asistentes, nula aportación artística o lúdica por parte del ayuntamiento como soporte al evento, dándole un valor añadido con actuaciones de cualquier tipo, música ambiental o actividades para los asistentes, por no hablar del ya conocido recurso de asistir para la foto inaugural y desentenderse el resto de los días, sin pasarse a charlar con los comerciantes para conocer sus inquietudes. Pero como entiendo que la crítica, siempre lícita, es además constructiva, siempre que venga acompañada de propuestas, y tras hacer una valoración global del fin de semana, yo propondría las siguientes aportaciones, tal y como expondré en la próxima comisión informativa del Comercio. 1.- Cambio de ubicación si se va a mantener la fecha, en busca de sombra natural y accesibilidad, a fin de hacer más cómoda la estancia evitando el sol directo; 2.- Colocación de baños químicos; 3-.Hilo musical al menos en las horas de más afluencia, para contribuir a que los asistentes les sea más agradable la visita y así prolongarla; 4.- Trabajar antes de la feria con entidades locales para que la inauguración y el cierre de la feria cuenten con alguna actuación que promueva la asistencia y contribuya a una mayor visibilidad de los comercios que participan; 5-. Colocación de un photocall con las imágenes corporativas de todos los participantes para que los asistentes se hagan fotos y a través de sus redes sociales potencien la feria; 6-. Dado que el nombre que recibe el evento es Feria de Comercio y Turismo, darle mayor importancia a nuestra oferta turística porque, al margen de una pancarta corporativa, poco más se ha visibilizado.