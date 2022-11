Varias entidades que protegen a los animales en Sagunt han convocado una protesta para este domingo en el Port con tal de que "ningún perro quede excluido por la ley".

De este modo, desde Colonias Felinas Sagunto-Canet d’en Berenguer, El Refugio de Tula y Sos Animales Sagunto quieren manifestar "su rechazo más absoluto" al acuerdo que se obtuvo en el pleno del ayuntamiento del pasado mes de octubre, secundado por los partidos mayoritarios, donde “se insta a la Generalitat a no equiparar los animales de compañía con los perros de caza”.

"Todas las protectoras de España llevamos muchos años ayudando a solucionar maltratos y abandonos de perros, una gran mayoría galgos y podencos; desgraciadamente es habitual y conocida la forma en que estos animales son tratados, aplicándoles la condición de utensilios para conseguir un fin", aseguran.

Por ello, dicen no entender "que el colectivo de cazadores, que asegura cuidar a sus perros adecuadamente, pida la aprobación de una enmienda para EXCLUIRLES de la ley de protección animal en debate, norma que únicamente institucionaliza ese cuidado que dicen proporcionarles. Ese contrasentido nos hace pensar que para la gran mayoría de estas personas no es habitual este tipo de comportamiento, ya que si no no estarían promoviendo esta exclusión que esta pensada para que sean sancionables ante la ley esas prácticas que dicen no usar".

Para estas entidades, "si dejan sin legislar puntos tan importantes como el lugar donde los tienen, habitáculos casi siempre llenos de excrementos, con los animales hacinados sin que tengan comida ni agua todos los días, ni cartillas al día, no identificarlos con el chip, camadas sin control, abandonos sin consecuencias legales…, dan lugar a más maltrato, si cabe, de lo que actualmente ya presenciamos cuando nos hacemos cargo de estos casos".

Por ello, afirman que "nos gustaría que se pararan un momento a reflexionar, tanto particulares como el colectivo de cazadores o la propia administración, en que esta forma de tratar a los animales debe de cambiarse aunque solo sea por la propia dignidad y humanidad de las personas, la situación actual no puede llamarse bienestar animal y se debe variar".

Según apuntan: "Los perros en muchas ocasiones se pierden, cruzan carreteras sufriendo atropellos de diferentes vehículos que pueden tener graves consecuencias para el ser humano que se ve afectado y sin identificar al animal no se encuentra al propietario".

A ello añaden otra cuestión: "el control sanitario, que es conveniente se tenga al día; hay enfermedades que se pueden transmitir a otros animales o personas, esto ocurre sino estamos pendientes de nuestros animales. Podemos mencionar la leishmaniosis (conocida como la picadura del mosquito) muy presente en nuestra comunidad, o erlichkia (picadura de garrapata), que nos pueden contagiar en un simple paseo. Un animal cuidado por su propietario y controlado por su veterinario, deja de ser perjudicial para el resto de animales irracionales y personas".

Los gatos

También aprovechan para remarcar otro asunto: La importancia social que tienen los gatos, "que viene reflejada en la continua lucha de las compañeras que los cuidan encontrándonos con ayuntamientos que prohíben dar de comer y atender a gatos de la calle sin tener la contrapartida de personas autorizadas debidamente para hacerlo".

Así, recalcan que "el problema de los gatos lo ha generado EXCLUSIVAMENTE el ser humano. Los gatos son unos de los animales que más hacen por nosotros. Solo con la contención de las invasiones de ratas ya se ganan su pan más que sobradamente. Sin legislar, nuestro comportamiento con ellos quedaría a merced de las barbaridades que ahora contemplamos y contra las que las protectoras vienen luchando desde hace muchísimos años.

A lo largo de su andadura, aseguran haber comprobado que los gatos debidamente identificados con su chip no son ni abandonados ni devueltos, "esto debería ser suficiente causa para no quitar de la nueva ley en proyecto su obligatoriedad", opinan.

"Es ahora cuando empieza a verse algo de sensibilidad en las instituciones pero esta enmienda borraría de un plumazo incluso lo conseguido hasta ahora. Esterilización, control y vacunación son ya imprescindibles. Se deberían aumentar y hacer cumplir efectivamente las sanciones", añaden.

A ello añaden: "Son muchos los ayuntamientos que ya han adoptado el método CES (captura, esterilización y suelta) y regulado el tratamiento de las colonias felinas y en todos los casos los resultados han sido altamente satisfactorios. El control que los compañeros ejercen es propiciatorio para posibles adopciones".

Además de considerar que "cada persona debe de saber cuantos animales puede cuidar en buenas condiciones", se preguntan: "Si esto sigue adelante, ¿qué será de estos animales con la impunidad que los maltratadores van a conseguir? Lo que ahora es denunciable, con pena de cárcel, como los casos que nos encontramos de perros ahorcados, comidos de pulgas/garrapatas, fosas con perros muertos, gatos desmembrados, agonizantes días y días sin ayuda alguna…, se puede quedar como mucho en una multa".

Por ello, recalcan: "Nuestra opinión es que todos los animales tienen los mismos derechos, independientemente de la actividad que realizan para el beneficio del ser humano. Aunque no se hable de ello, los perros, gatos y las mascotas en general aportan a sus dueños equilibrio, compañía, ganas de vivir y actividades sociales. Ya son muchas las voces que cuentan cómo sus vidas han dependido de sus mascotas, como sus dolencias han remitido con la convivencia, como su calidad de vida ha mejorado gracias a ellos. Podríamos decir que todos, todos los animales que conviven de una u otra forma con el ser humano le aportan algo, unos económicamente, otros lúdicamente y otros anímicamente. ¿Dónde esta la diferencia?"

Así, remarcan "nos sorprende que partidos políticos mayoritarios, que no se ponen de acuerdo ante situaciones tan importantes como sanidad, educación, economía de un municipio, hasta de un país, SÍ voten a favor de esta exclusión, en contra del clamor general que se eleva en toda España, con pruebas de ello desde el Seprona, los Colegio de Veterinarios o las protectoras, sin olvidarnos de las redes sociales. ¿Qué más datos necesitan, señores políticos? Recapaciten, por favor. Dejen un poco de lado las cuestiones meramente electoralistas y actúen con equidad y honradez, mírense, reconózcanse a sí mismos y obren en consecuencia".