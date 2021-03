El circuito de Losail, en Catar, será el escenario este fin de semana del inicio del Mundial de Motociclismo, un campeonato que seguirá marcado por las restricciones de la pandemia, por la ausencia aún del español Marc Márquez (Repsol Honda) y con Joan Mir (Suzuki) defendiendo su inesperado título de 2020.

Más de cuatro meses después de que se apagaran por última vez los semáforos, la parrilla mundialista vuelve a la acción en el desierto catarí para afrontar el primero de los 19 grandes premios confirmados hasta el momento en el calendario facilitado por Dorna, 21 si se pueden llevar a cabo las citas de Termas de Río Hondo (Argentina) y Las Américas (Estados Unidos).

Y lo hace con Joan Mir como el único piloto defendiendo título en realidad, ya que tanto el gerundense Albert Arenas, ganador de Moto3, como el italiano Enea Bastianini, que lo hizo en Moto2, han dado sus respectivos saltos. El balear dio la sorpresa en la 'anormal' temporada del año pasado, marcada por su retraso por la pandemia, por la caída de Marc Márquez en la primera carrera y por haberse desarrollado exclusivamente en Europa y con circuitos acogiendo carreras dos fines de semanas consecutivos.

Este año no se dará esta situación salvo precisamente en Losail, que será el único trazado que acoja este formato que arrojó tanta igualdad la pasada temporada, sobre todo en MotoGP donde se dieron hasta nueve ganadores diferentes y la circunstancia de que el campeón sólo lo hizo en una ocasión.

Joan Mir afrontará la responsabilidad de defender su condición en un Mundial donde las motos serán prácticamente idénticas ya que Dorna, de cara a ahorrar costes por la pandemia y a no provocar desigualdades, acordó con las fábricas y los equipos congelar el desarrollo de los motores y la aerodinámica. Es decir, más igualdad para una lucha que se prevé de nuevo equilibrada y sin un claro favorito tras lo sucedido en 2020 cuando cada fin de semana era una incógnita.

Sin embargo, el balear sí fue el año pasado muy consistente con una Suzuki que se adaptó muy bien a casi todos los trazados y que fue de menos a más para mantener el dominio de España en una categoría 'reina' que sólo ha visto campeones españoles desde 2012, aunque el domingo sólo estará en la parrilla de salida el de Palma de Mallorca.

De hecho, sólo estarán él y el veterano Valentino Rossi (Yamaha) como campeones del mundo de MotoGP porque el campeonato todavía sigue esperando la vuelta del que fue su gran dominador de los últimos años. Marc Márquez sigue tratando de recuperarse de la fractura en el hombro derecho que se produjo en el Gran Premio de España y parece que su regreso está más cercano tras tener que pasar hasta tres veces por el quirófano, aunque quizá más próximo a cuando la acción se traslade a Europa.

Ducati y Yamaha quieren golpear primero

De todos modos, Mir no está situado entre los favoritos a un primer Gran Premio, ya que Suzuki no estuvo entre los mejores tiempos en los test de principios de mes y no ha brillado nunca en Losail, aunque la última vez que MotoGP estuvo, en 2019, ya que el año pasado no se disputó la carrera de esta categoría, Alex Rins fue cuarto. El catalán también dio un salto la pasada temporada y acabó tercero del Mundial, por lo que espera estar entre los candidatos.

Sin embargo, la 'corta' pretemporada, realizada también en Catar y con sólo tres días de test, sí realzó la fortaleza de Ducati y Yamaha en el trazado asiático. Las dos marcas siempre han estado delante en esta pista y parten como favoritas para saborear la primera victoria de la campaña.

En este sentido, el australiano Jack Miller, que ascendió a la Desmosedici oficial junto al italiano 'Pecco' Bagnaia, fue el más rápido de los ensayos, seguido por las 'M1' de Maverick Viñales, Fabio Quartararo y Franco Morbidelli. Yamaha también tuvo un explosivo inicio de 2020, sobre todo con el de Niza, pero al final se tuvo que conformar con el subcampeonato del italo-brasileño del equipo satélite, nueva 'casa' de un Valentino Rossi que dejó su hueco al 'Diablo'.

Por su parte, la ausencia de su 'jefe' vuelve a dejar un tanto huérfano al Repsol Honda que prefirió optar por un piloto más experto en la categoría como Pol Espargaró para ser el compañero del ocho veces campeón del mundo en detrimento de su hermano Alex, que había acabado al alza su año de 'rookie' y que ahora tendrá que seguir creciendo en el equipo satélite de la marca de la ala dorada.

El piloto de Granollers, que en 2020 estuvo coqueteando con los triunfos con la KTM, buscará seguir con su progresión sobre la RC2013V., aunque parece complicado que pueda estar entre los candidatos al podio en condiciones normales.

Moto2 y Moto3

En cuanto a las categorías de Moto3 y Moto2, ambas auguran también mucha igualdad en la pelea por heredar los tronos de Albert Arenas y Enea Bastianini. En Moto3, Jaume Masiá (KTM), que se marchó de los test con el mejor tiempo, se presenta como la mejor baza española en un campeonato donde siguen pilotos como el británico John McPhee o los italianos Dennis Foggia y Romano Fenati ya que Tony Arbolino y Ai Ogura, que escoltaron en el podio al gerundense también dieron el salto.

Por su parte, en Moto2, donde ya no están, además de Bastianini, otros rivales fuertes como el español Jorge Martín o los italianos Luca Marini, los valencianos Arón Canet (Boscoscuro) y Jorge Navarro (Boscoscuro) esperan estar delante en un campeonato donde el favoritismo puede recaer en el veterano británico Sam Lowes (EG 0,0 Marc VDS), actual subcampeón, y el italiano Marco Bezzecchi (Kalex), cuarto el año pasado.