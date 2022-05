La tornada de Fira Motor Gandia comporta un gran impuls per al sector automobilístic d’este territori. Durant el 2020 i el 2021 es va intentar fer, però la pandèmia no va deixar que la poguérem portar a terme. Per tant, ara estem molt contents de poder celebrar este esdeveniment perquè és un dels més importants que es produeixen a Gandia per la part econòmica i social. Ja no és només eixa possibilitat que tenen els clients de poder assabentar-se de les tendències o ofertes que hi ha en este sector, sinó també eixa ajuda; eixe impuls que es dona a la industria automobilística que com tantes altres ha patit durant la pandèmia.

Quines xifres mou la novena edició?

El funcionament d’enguany és semblant al d’edicions anteriors. Ocupa un recorregut de 20.000 m2 i tindrem un total de 26 expositors. Al principi de la Fira, en la plaça del Tirant estaran els tres de vehicles d’ocasió. La resta, 17 estands amb 26 marques, s’ubicaran al llarg del passeig Germanies fins Carrer Ferrocarril d’Alcoi. També hi haurà parades en altres carrers com el Rausell o places com la rei Jaume I o la plaça del Prado. Davant de l’Ajuntament, a la plaça Major, s’hi situaran les motos que tindran 6 expositors de 18 marques. Esperem que la gent puga conèixer els distints models de vehicles que s’oferiran i que s’anime a provar-los i comprar-los. Hi haurà moltes ofertes que es podran acordar tant a la Fira o després als concessionaris. En 2018 es van facturar 6 milions d’euros en este esdeveniment, per tant, esperem que les xifres siguen igual o millors.

Quin paper té la nova mobilitat en aquesta mostra?

Anem cap a un model de mobilitat que cada vegada va més lligat a ser respectuós amb el medi ambient, per això és molt important que fomentem el consum i l’ús de vehicles que tinguen esta prioritat. En esta fira, la sostenibilitat tindrà un paper quasi protagonista, ja que mobilitat i sostenibilitat són dos conceptes que cada vegada van més de la mà. Hem posat el focus en aquest tipus de transport i esperem que en els propers anys les fires siguen cada vegada més verdes.

Quines novetats destacaria respecte a anteriors edicions?

La novetat més destacada és la incorporació de la sostenibilitat a la Fira. Encara que s’exposaran el tipus de vehicles que se solen exhibir, també es mostraran alguns que porten l’etiqueta 0 o que són eco. En esta línia, paral·lelament a la Fira del Motor, també se celebrarà la Fira de la Sostenibilitat en Fira Mercat Gandia, la qual tindrà com a objectiu informar sobre este tipus de mobilitat, però també sobre la rehabilitació energètica dels edificis. Tot açò ve dins de les línies de finançament dels fons Next Generation en les quals té molta importància la millora de la sostenibilitat de les ciutats. Estarà dedicada sobretot als vehicles elèctrics i sense motor com poden ser, per exemple, els patinets elèctrics. També es portaran a terme xarrades sobre estes temàtiques.