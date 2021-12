Ver a un ciclista saltarse un semáforo es mucho más habitual de lo deseable. Y es que el hecho de ser un medio de transporte que se ha utilizado siempre de forma recreativa, el sentirse casi un peatón al no ir metido en un habitáculo y, sobre todo, no tener más motor que las piernas para moverlo, hace que no lo consideremos un vehículo y por tanto creamos que no debe cumplir las normas de los coches o las motos.

Pero lo cierto es que las bicis siempre han tenido que responder una serie de normas de circulación específicas, y más desde que en la última reforma de la ley de tráfico publicada en el BOE, tanto las bicicletas como los patinetes, ya se consideran vehículos a todos los efectos. Por ejemplo, saltarse un semáforo en bici está sancionado por la DGT con una multa que va desde 200, ¡hasta 500 euros! Algo tan absurdo o habitual como hacer caso omiso a la luz roja puede costarte casi más que la propia bicicleta en la que vas montado, así que más te vale tener algo de paciencia. Todas las multas que te puede poner la DGT si vas en bicicleta Saltarse el semáforo no es la única sanción que pueden recibir los ciclistas. A continuación te mostramos todas las multas que establece la DGT para las bicicletas, de las más ‘baratas’ a las más ‘caras’. LLEVAR INCORRECTAMENTE A UN NIÑO: 100 EUROS En bici solo se permite llevar un pasajero, como mucho de 7 años y sentado en asiento adicional homologado, siempre que el conductor sea mayor de edad. USAR EL MÓVIL O AURICULARES: 200 EUROS Está totalmente prohibido usar el teléfono o llevar auriculares conectados a receptores o reproductores de sonido mientas se va en bici, ya que limitan la capacidad auditiva y pueden provocar distracciones. IR SIN LUCES: 200 EUROS Para ver y ser vistos, una bici debe llevar las luces de delante y detrás encendidas, siempre que circule de noche o en pasos inferiores o túneles. NO CEDER EL PASO: 200 EUROS Al igual que los coches, la bicis deben ceder el paso ante un paso para peatones debidamente señalizado y cuando giran para entrar en otra vía y hay peatones cruzándola, aunque no haya paso. En este reportaje ya repasamos en su día cómo debe comportarse una bici o un patinete ante un paso de peatones. SALIR SIN MIRAR: 200 EUROS Las bicicletas, como el resto de vehículo, deben tener mucho cuidado al incorporarse a la carretera, y seguir los siguientes pasos: observar la vía a la que se va a incorporar antes de iniciar la marcha; comprobar que no circulan otros vehículos cerca o que se encuentran lo suficientemente como lejos para no ponerlos en peligro al salir; y señalizar la maniobra. NO SEÑALIZAR UNA MANIOBRA: 200 EUROS Al igual que con los intermitentes del coche o la moto, en bici también es obligatorio señalizar las maniobras. Pero al no tener las luces, las señales deben hacerse con el brazo derecho, extendiéndolo horizontalmente a la altura del hombro, o doblándolo en ángulo. NO RESPETAR LAS SEÑALES: 150 – 1.000 EUROS Las señales de tráfico, tanto verticales como horizontales (semáforos, stop, ceda el paso, señales de prohibido, etc.), son iguales para todos los vehículos, incluidos los ciclistas. Dependiendo de la señal obviada y de la maniobra realizada, variará la cuantía de multa. DAR POSOTIVO EN ALCOHOL O DROGAS: 500 - 1.000 EUROS Desde la última reforma de la Ley de Tráfico, los conductores de patinetes bicicletas u otros vehículos de movilidad personal (VMP) deben someterse a las pruebas de alcohol o drogas si el agente lo precisa. Dependiendo del resultado, y según la tasa y la reincidencia, la multa puede ser mayor o menor. CIUDAD PROHIBIDO SUBIR A LA ACERA: 100 EUROS Está totalmente prohibido circular por la acera, si no existe un carril bici habilitado para ello. NO LLEVAR CASCO: 200 EUROS Por el momento, el casco protector es obligatorio solo para los menores de 16 años. Para el resto de ciclistas (a excepción de los riders) es solo recomendable y siempre aconsejable. EN CARRETERA NO LLEVAR REFLECTANTES: 80 EUROS De noche, además de llevar las luces encendidas, también se debe llevar una prenda reflectante para por otros conductores a 150 metros de distancia. CIRCULAR EN PARALELO: 100 EUROS Al contrario de lo que se cree, los ciclistas tienen permitido circular en filas de dos en carretera, siempre que se arrimen todo lo posible a la derecha de la vía. Pero en tramos sin visibilidad (como curvas) y cuando formen aglomeraciones, deberán colocarse en fila. NO LLEVAR CASCO EN CARRETERA: 200 EUROS Al contrario que en ciudad, en carretera siempre es obligatorio llevar un casco de protección homologado, salvo en tres excepciones: en subidas prolongadas, por razones médicas o con calor extremo. NO UTILIZAR EL ARCÉN: 200 EUROS Los ciclistas cuando van por carretera, deben ocupar el arcén de la derecha siempre que les sea posible. Sólo pueden salirse de él en descensos prolongados en condiciones seguras. Todas estas multas, junto con otras obligaciones para las bicicletas se especifican en este extenso reportaje de la DGT.