El mayor festival con sabor valenciano de remember que se celebra en la Comunitat Valenciana ‘Homenaje a la Ruta 90s&2Mil’ ya ha puesto a la venta a las entradas para sus citas del 18 de junio en Benidorm y del 9 de julio en la ciudad de Valencia.

Tras dos años sin poder celebrar este evento por culpa de la pandemia, la empresa StarBoy Quarteback, organizadora del festival, ha abierto el proceso de venta de entradas animando “a todos los que estén interesados en acudir que se den prisa en comprar las entradas ya que el número de entradas a la venta será menor que otros años”.

Los responsables de este festival han recordado que las entradas comparadas para las ediciones 2020 y 2021 serán válidas para esta edición 2022. Con esta decisión, la organización del festival ‘Homenaje a la Ruta 90s&2Mil’ ha querido “recompensar a todos los que han seguido apostando por nuestro festival pese a todo y pese a estar estos años sin poder bailar y disfrutar. Ellos han confiado en nosotros. Y nosotros no podíamos fallarles”.

En este sentido, la empresa organizadora ha recordado que en estos 2 años sin festival solo se devolvió el 3% de las entradas vendidas “por lo que debemos dar las gracias a la gente por confiar en nosotros”.

Para estas dos citas del 2022, la organización ya ha cerrado gran parte de las y los principales artistas y djs de las principales salas que hicieron grande a nivel nacional e internacional la ruta y que estarán sobre el escenario el próximo año: Double Visión, Corona, Alexia, Double You, Damae (Ex Fragma), Head Hornys, Nalaya Brown, Jerry Daley, Newton, Piropo, King Of House, Jota Demasiado, Nacho Division, High Density, Lasgo, Bandido, New Limits, Kriss Orue, Vicente Ferrer y Víctor Pérez.

Además para el próximo año la organización negocia un fichaje internacional para completar el cartel con los dj’s que hicieron de la Ruta un referente musical internacional.

Para las dos citas de Valencia y Benidorm, este lunes 22 de noviembre se ponen a la venta las entradas para 2022. En València se celebrará el 9 de julio de 2022 en la Marina, y el 18 de junio en el Auditorio Julio Iglesias de Benidorm.

Los puntos de venta a partir de hoy, lunes, son los habituales: la web 90shomenajealaruta.com, Enterticket, El Corte Inglés, oficinas Correos, Xced y EntradasATuAlcance.com.