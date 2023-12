La Plaça de la Concepció s’ompli de gom a gom per obrir el Festival de circ i teatre i el Mercat de Nadal d’Ontinyent ✅ Aquestes iniciatives formen part de la campanya, Ontinyent il·lusiona, posada en marxa per l’Ajuntament en la col·laboració de diverses associacions per promoure l’activitat comercial i cultural a la ciutat ℹ️ Més info: https://bit.ly/3NvZZT8