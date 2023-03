Sonia Grande acaba de terminar su sexta película con Woody Allen pero también ha trabajado codo con codo con Pedro Almodóvar en cuatro producciones y en varias de Alejandro Amenábar, amén de otros directores como González Iñárritu, James Gray, Asghar Farhadi, Nancy Meyers o Roland Jofeé. El próximo 10 de junio recibirá el premio Fashion Cinema en la clausura del Festival de Cine de Alicante, un nuevo galardón con el que el certamen quiere reconocer el trabajo que realizan los diseñadores de vestuario cinematográfico y que estrena con esta asturiana de nacimiento (Oviedo, 1964) afincada en Alicante desde hace unos años.

A Grande, doce veces nominada y ganadora de dos premios Goya (por 'La niña de tus ojos', de Fernando Trueba, en 1999 y 'Mientras dure la guerra', de Alejandro Amenábar, en 2020) y reconocida con la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes en 2016, le hace ilusión recibir este premio en Alicante.

"Me ha encantado porque soy asturiana pero alicantina de adopción. Vivo en la huerta de Alicante, tengo una casa entre La Marina y Rojales. Viajo para trabajar, pero mi vida la he centralizado en Alicante, en esta zona que nos gusta mucho y donde nos sentimos muy bien", apunta la galardonada, que considera "un honor" inaugurar este reconocimiento y cree "muy interesante" que un festival de cine se preocupe por esta disciplina.

"Es hora de que se reconozca que el diseño de vestuario es una narrativa muy seria, que trabaja dando información y aportando emociones a la película y es absolutamente indispensable tratar este departamento dentro del cine con seriedad", indica la profesional, convencida de que un mal vestuario puede arruinar una película: "No he visto un buen director que admita un mal vestuario. Es que antes de que un actor emita una palabra, el vestuario ya te está contando quién es el personaje y es necesario que esté muy bien hecho. El cine se hace con imagen y el vestuario se integra, y si eso está mal hecho, la película está coja, seguro", afirma.

Procedente de familia de artistas, creció con la pintura en casa y dibujaba desde niña. "La pintura me ha ayudado enormemente en mi profesión. Me leí 'Bomarzo', de Mujica Láinez, y empecé a pintar a los personajes y los decoraba con telas con 13 o 14 años, hacía collages y ahí realmente empecé, sin saberlo, a hacer mis primeros figurines", cuenta Grande, que estudió Arte Dramático y tuvo la "suerte" de trabajar con Miguel Narros, entonces director del Teatro Español y su diseñador, Andrea D'odorico, y encontró su vocación. "Estuve unos 10 años en el teatro, aprendiendo época con ellos, porque no había escuelas y sigue sin haberlas. En Inglaterra, Italia o Estados Unidos esto no pasa; aquí hay cursitos o cositas, pero en la Escuela de Cine aún no puedes convertirte en diseñador de vestuario", explica la profesional que cree que en el futuro de Ciudad de la Luz, "sería importantísimo, si se abren los estudios, montar un centro educativo para formar a gente y que tengamos escuelas homologables a cualquier lugar del mundo".

Del teatro saltó al cine y enseguida le nominaron a un Goya por 'La celestina' (1996), a la que siguieron casi medio centenar de películas. "Ya me quedé en el cine, aunque el teatro me encanta y tuve esa suerte de tener muy buena formación en diseño de época. Es muy bueno pasar por el teatro, una escuela necesaria".

Trabajo con directores

Ha trabajado con directores muy diferentes donde sobresale Woody Allen, con quien acaba de firmar su sexta película en París ('Coup de Chance') tras conocerse en 'Vicky Cristina Barcelona' y seguir después en 'Midnight in Paris', 'A Roma con amor', 'Magia a la luz de la luna' y 'Rifkin's Festival

"Las personas con las que trabajas son determinantes siempre, te hacen llegar a un lugar que hacen que tú mejores. Cuanto mejor es el director, mayor es el salto personal. Yo no sería la misma sin haber trabajado con Woody Allen, que es con el que más películas he hecho; o con Almodóvar, que es un genio de la imagen y especialista en la estética; o Alejandro Amenábar, que es un realizador alucinante y genial dirigiendo; Iñárritu, Roland Jofeé, o Asghar Farhadi, o James Gray... Es que he tenido mucha suerte".

Grande rechaza la fama de cascarrabias de Allen -"¡Qué va! eso es una leyenda total", afirma- y opina que cuando dijo que esta sería su última película "se refería al cine de autor, donde él es un exponente, y que hoy agoniza porque es muy difícil producirlo. Las plataformas han entrado de manera meteórica, pero no nos confundamos, eso es televisión, y hay que marcar una diferencia".

Grande cree que su trabajo consiste en "ofertar, dar muchas ideas de cómo lo ves, luego el director decide, pero el buen cine se hace en equipo y es importante que te lleves bien y que tengas 'feeling' con el director, si no, es muy difícil". La diseñadora, que ha repetido con muchos realizadores, reconoce que llega a conocer sus gustos y debilidades: "Sabes que a Almodóvar le ofreces el rojo y no vas a fallar porque le fascina; o lo que a Woody le puede horrorizar (el carmín, el maquillaje) y que le gusta el vestuario elegante y sencillo. No le gustan las prendas de súper abrigo sobre los actores porque los tapan".

A ella le mueven "las buenas películas", sean de época o contemporáneas: "En la época me muevo muy fácil, me resulta placentero. Lo que no me gusta es el naturalismo. Me gusta Almodóvar porque no lo es, o Woody porque recrea una sociedad de los ricos. Me encanta el documental, pero no me gusta hacer documental, no me gusta copiar la realidad, no me produce ningún interés". De los Oscar, su favorita era 'Babylon', y aunque le atraen los diseñadores italianos, le gustaría trabajar "con el director joven americano Joe Talbot, repetir con James Gray, y me encantaría trabajar con Polanski, me parece otro genio, o Scorsese... muchos".

"Orgullo" para el festival de Alicante

El director del Festival Internacional de Cine de Alicante, Vicente Seva, considera "un enorme orgullo" otorgar este premio a Sonia Grande "como una forma de reconocimiento hacia su brillante trayectoria, indudable dedicación y extraordinario talento en el mundo del vestuario cinematográfico”. Rosario Puñales, coordinadora de la sección Fashion Cinema, añade que "el vestuario y el 'attrezzo' son aspectos esenciales dentro de la narrativa cinematográfica y, por ello, creemos que es fundamental dar visibilidad a la labor de estos profesionales".

En esta sección se incluirá además la proyección de un ciclo de películas que destacan por su vestuario, conferencias y encuentros con el público que se desarrollaran en el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA).