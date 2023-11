Estos últimos años, estamos viendo cómo varios cineastas están experimentando con los géneros en sus películas de una forma muy particular. Quizá la palabra no sea tanto experimentar como jugar. Su juego no es la hibridación genérica convencional, o a la que estamos más acostumbrados. No practican la mezcla, no cruzan los géneros para impedirnos discernir donde empieza uno y acaba el otro, no se sirven de la combinatoria con la sorpresa como objetivo final. Sus propuestas, más líquidas, se distinguen por cómo saltan de un género a otro (en algunos casos, géneros puros) de un modo casi (o directamente) capitular: lo que empieza como una película de atracos, caso de 'Los delincuentes', puede seguir como una comedia y mutar una vez más para convertirse en una viñeta bucólica con ecos de Éric Rohmer. Esta manera de contar y rodar está, por ejemplo, en las argentinas 'La flor' (Mariano Llinás, 2018) y 'Trenque Lauquen' (Laura Citarella, 2022), ambas de El Pampero. También, de alguna manera, en la española 'Sobre todo de noche', de Víctor Iriarte, que se estrena hoy. Y está en 'Los delincuentes', donde Rodrigo Moreno salta sinuosamente de un género a otro y, como los otros cineastas citados, abre la puerta a varias reflexiones (la relación entre clasicismo y modernidad, la prevalencia de los géneros y la caligrafía visual y sonora que les atribuimos) sin perder de vista ni el relato, ni a los personajes, ni las emociones, ni la necesidad de pensar las imágenes.