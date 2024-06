¿Cuál es la mejor hamburguesa de España? Esa es la pregunta a la que darán respuesta los valencianos y valencianas este verano. Y es que València acoge, un año más, la celebración de The Champions Burger, el evento de referencia de las hamburguesas en España.

La 5ª edición de The Champions Burger, el conocido festival gastronómico donde el público elige la “Mejor hamburguesa de España”, vuelve de nuevo a la capital del Turia, tras el éxito de acogida que tuvo en la ciudad en 2023 con más de 150.000 visitantes.

Por primera vez en Mestalla

Este año tendrá como escenario, por primera vez, el estadio del Valencia CF desde el 12 de junio al 7 de julio, y la entrada será gratuita. La gran novedad es que en esta edición se duplica el número de ciudades españolas donde hará parada The Champions Burger, debido al éxito que tuvo el campeonato el año pasado: casi un millón de asistentes y la participación de más de 70 hamburgueserías.

El certamen, desde el pasado mes de febrero y hasta noviembre, visitará 16 ciudades españolas. Después de València, y tras haber estado en Murcia, Córdoba, Alicante, Zaragoza, Madrid, Barcelona y Sevilla, The Champions Burger viajará a Valladolid y San Sebastián (estadio Reale Arena), entre otros municipios.

Entrada libre

De entrada libre, durante 26 días, más de 35 hamburgueserías —un grupo cerrado de alrededor de 15 de toda España y una representación de propuestas locales— competirán por ser las mejores de la región.

Subidas a sus food trucks, ofrecerán su original propuesta para que los asistentes puedan degustar una amplia variedad de tipos de hamburguesas gourmet, desde las más clásicas, hasta las más innovadoras, creativas, vanguardistas y de autor, con las mejores carnes seleccionadas certificadas, panes artesanos y productos frescos de primera calidad.

Los restaurantes mezclarán sabores, elaborarán salsas innovadoras, cocinarán las mejores carnes y cada una de las creaciones será única y exclusiva. Todo en el mismo espacio, el Camp de Mestalla.

La gran final

Las dos hamburgueserías (una nacional y otra valenciana) que mejor puntuación obtengan de entre todas las valoraciones individuales realizadas por cada consumidor, en función de algunos aspectos como el pan, la carne y la combinación de ingredientes, serán las que compitan en la final de The Champions Burger 2024.

Los restaurantes que estarán en València son: Ciriaco, Cañitas Maite, K-Chopo, Lamburguesa, Nolito´s Burger, Antiga, Tokio, El Tarantín Chiflado, The VicBros Burger, Nola Smoke, Rico, The Berty’s, Umbrella, Soul, Godeo, The Ranch Smokehouse, Vacarnal, Torriko, Jisma Fast Food, Circo, Gottan, Guinness Burger, Jenkin’s, La Muralla y Moflete.

Para acompañar a las hamburguesas, también estarán los food trucks de Cheeck’s (un nuevo concepto especializado en pollo frito) e Ybarra truck (con patatas fritas). Para los más golosos habrá dos propuestas con dulce: pastelería Ioan (dónuts) y Las Torres de Ciriaco (tartas de queso).

Se decide en otoño

La final española tendrá lugar el próximo otoño, donde las más de 30 hamburgueserías clasificadas, de las 16 competiciones regionales previas, buscarán alzarse con el título de “Mejor hamburguesa de España”.

Este año también se elegirá la “Mejor hamburguesa de Europa”, consolidando el carácter internacional del campeonato, que contará con la participación de las 10 mejores nacionales —procedentes de la final española— y una amplia representación de hamburgueserías de diferentes países europeos.

Lo que le hace único a The Champions Burger es que el público es el encargado de decidir cuál es la hamburguesa más popular. El usuario solo tendrá que degustar la hamburguesa, escanear el código QR impreso en el ticket que le entreguen al realizar el pedido y valorarla.

“Hall of Burger”

Valencia contará también con el espacio “Hall of Burger”, donde los restaurantes La Muralla y Jenkin’s, que se alzaron con el título de “Mejor hamburguesa de España” y “Mejor hamburguesa de Europa” en 2023, respectivamente, ofrecerán sus originales propuestas. Pero no se las podrá votar, “estarán indultadas”, y pasarán directamente a participar en la final de Europa.

En esta zona también estará el food truck de “Guinness Burger”, con la propuesta gourmet de Eneko Fernández, ganador del programa MasterChef 11; Moflete, local del reconocido youtuber Joe Burger; y El Barco by La Cocina del Pirata, del youtuber Sergio Enciso.

The Champions Burger se ha consolidado como el evento de referencia de este sector de la restauración. Es el único evento gastronómico de España que reúne en el mismo recinto a las mejores hamburgueserías en formato food trucks. Así los consumidores pueden probar diferentes tipos de burgers sin tener que desplazarse a cada uno de sus restaurantes ubicados por toda la región y el país.