Vuelve el mejor remember a València, y totalmente gratis. La fiesta 'Remember La Pérgola' regresa a La Marina el próximo sábado 24 de junio para que los fanáticos de la música electrónica 'muevan el esqueleto'.

El evento comenzará a las 17:00 horas y durará hasta las 2:00 horas nueve horas de música electrónica que solo serán interrumpidas a las 21:30 horas, momento en el que se disparará un castillo de fuegos artificiales que estará a cargo de la conocida pirotecnia Vulcano.

Habrá servicio de barras, sonido e iluminación espectacular desde primera hora hasta su finalización. Además, hay que destacar que en esta ocasión se incluirá un servicio de Foodtruck en el recinto para que los asistentes puedan merendar o cenar sin necesidad de abandonar las instalaciones.

El cartel de la fiesta está formado por 11 Dj’s entre los que destacan algunas de las principales salas de la ruta junto con compañeras y compañeros de otras salas: Angie Rool DJ (ProDj), Coqui Selection (The Face), Edu Veneno(Spektra Fm/Espiral), Jesus Brisa (Espiral), Jorge Peñalva (Sonido de Valencia), Raquel Cardona - DJK (Masia), Salva Gómez (Evento), Sebas Ghom (Distrito), Sergi Val (Heroes Of Remember), Vicente Ferrer (Bananas /Homenaje a la Ruta) y Víctor Pérez (The Face /Homenaje a la Ruta).

El evento está organizado por Fotur, Promfest CV, Prodj CV y 2000 Fest con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana, Ayuntamiento de Valencia, La Marina de Valencia, Aemv, l’Exquisit Mediterrani y Consumo Moderado.