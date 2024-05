L'Ajuntament d'Ontinyent se sumarà des del pròxim divendres a la celebració del Dia Internacional dels Museus amb una programació que inclourà dues visites guiades i quatre exposicions. El Dia Internacional dels Museus, que cada any es commemora el 18 de maig des que així ho designara el Consell Internacional de Museus (ICOM) en la seua Conferència General de 1977 a Moscou, porta enguany per lema "Museus per a l'educació i la investigació", subratllant la importància dels museus com a institucions culturals per proporcionar una experiència educativa.

La regidora de Museus, Mª José Alhambra, explicava que "a Ontinyent tenim diversos espais museístics que són d'allò més interessants, als quals oferim tant exposicions temporals com permanents. Visitar-los és una aventura educativa, formativa i de descobriment, i la celebració del Dia Internacional dels Museus és un bon moment per descobrir-los o redescobrir-los". Tota la programació En concret, a Ontinyent la programació s'obrirà divendres amb la inauguració de l'exposició "El Camino del Cid" al Museu del Tèxtil, visitable de dijous a dissabtes de 9.30 a 13.30 hores. La mostra conté informació sobre el Cid històric i mític, el Cantar de Mio Cid, les característiques del recorregut així com abundants mapes de les diferents rutes i dels seus principals atractius turístics. Al museu MAOVA es podrà visitar l'exposició "Biennal d'Art Jove en ceràmica Evarist Navarro", on es mostren obres participants en els premis d'aquesta Biennal convocats per l'associació Al costat del Fang per difondre el fang com a material mitjançant el qual expressar interessos, inquietuds o dubtes. L'horari de visita és de dimarts a divendres de 10 a 14 i de 17 a 20 hores, i dissabtes de 18 a 21 hores. Altra exposició visitable es troba al Museu Fester, on dissabtes i diumenges de 11 a 13.30 hores es pot visitar l'exposició "El país que va fascinar Jean Dieuzaide", una exposició temporal del Museu Valencià d'Etnologia de la Diputació de València (ETNO) que mostra 56 imatges captades por el fotògraf, va rebre en 1951 el seu primer encàrrec fora de França per arribar a la Comunitat Valenciana. A través de les imatges es recorren les formes de vida de la societat valenciana entre 1951 i 1971 per descobrir com era, a què es dedicaven i com vivien els seus habitants. Finalment, al Palau de la Vila es pot visitar des del 20 de maig de dilluns a dissabtes de 9 a 13:30 hores l'exposició permanent dels Gegants i Cabets. A més d'aquestes exposicions, la programació del Dia Internacional dels Museus a Ontinyent inclou dues visites guiades als refugis antiaeris dissabte 18 i diumenge 19 de maig, amb places limitades, a les quals es pot accedir inscrivint-se de forma gratuïta al telèfon 962916090 o presencialment a la Tourist Info d'Ontinyent, al Palau de la Vila.