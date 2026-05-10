Aqua Multiespacio celebra su 20º aniversario en València con un gran fin de semana de eventos y experiencias únicas

El Centro Comercial Aqua Multiespacio conmemora su 20 aniversario consolidado como uno de los principales referentes de compras, ocio y restauración en València. Dos décadas después de su apertura, este emblemático espacio valenciano continúa evolucionando para adaptarse a las nuevas tendencias y ofrecer experiencias únicas a sus visitantes.

Ubicado junto a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, Aqua Multiespacio se ha convertido en un punto estratégico tanto para residentes como para turistas. Su localización privilegiada, unida a una oferta comercial y gastronómica en constante renovación, lo posiciona como uno de los centros comerciales más completos de la ciudad.

Mucho más que un centro comercial

Desde su inauguración, Aqua Multiespacio ha sabido adaptarse a los cambios en los hábitos de consumo, apostando por la innovación y la experiencia del cliente. A lo largo de estos 20 años, ha incorporado nuevas marcas, ampliado su oferta de restauración y reforzado su propuesta de ocio familiar.

El Centro Comercial Aqua Multiespacio está ubicado junto a la Ciudad de las Artes y las Ciencias. / Aqua Multiespacio

Hoy en día, el centro es mucho más que un espacio para comprar: es un entorno donde conviven moda, gastronomía, entretenimiento y cultura. En un contexto marcado por el crecimiento del comercio online, Aqua Multiespacio ha apostado por ofrecer vivencias diferenciales que conectan con el público.

Premios, actividades y experiencias para todos los públicos

Para celebrar este hito, el centro comercial ha preparado una programación especial los días 15 y 16 de mayo. Durante este fin de semana, Aqua Multiespacio se transformará en un espacio lleno de actividades, premios y espectáculos para todas las edades.

Uno de los grandes protagonistas será un espectacular show de mapping sobre la fachada del edificio, con más de 1.000 m² de proyección. Esta experiencia audiovisual recorrerá la historia del centro a través de animaciones, luz y música, convirtiéndose en uno de los momentos más destacados del aniversario.

Como parte de la celebración, Aqua Multiespacio premiará la fidelidad de sus visitantes con tarjetas regalo que podrán conseguirse durante el fin de semana del aniversario. Una iniciativa pensada para incentivar la participación y agradecer el apoyo de quienes han formado parte de su historia.

El público infantil también tendrá un papel destacado, con actividades especiales organizadas en la Lego Fan Factory, uno de los espacios más populares entre las familias que visitan el centro.

El futuro de Aqua Multiespacio

Este 20 aniversario no solo mira al pasado, sino también al futuro. Aqua Multiespacio continúa apostando por la modernización de sus instalaciones, la incorporación de nuevas marcas y la creación de eventos que refuercen su vínculo con la ciudad.

Su objetivo es claro: seguir siendo un referente en València en el ámbito comercial y de ocio, ofreciendo experiencias que vayan más allá de la compra.

El 20 aniversario del Centro Comercial Aqua Multiespacio es la oportunidad perfecta para redescubrir uno de los espacios más emblemáticos de València. El fin de semana del 15 y 16 de mayo promete una celebración llena de luz, creatividad y sorpresas.

Después de 20 años, Aqua Multiespacio reafirma su esencia: no es solo un centro comercial, sino un lugar donde se crean recuerdos.