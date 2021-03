Tras unos días de silencio, Paz Padilla ha reaparecido en redes sociales, donde ha desvelado que ha estado ingresada por Covid-19 después de empeorar su estado de salud. Tras anunciar que dio positivo en coronavirus, la presentadora y actriz explicó que se encontraba asintomática, una situación que cambió en poco tiempo.

"Los primeros días fueron muy sencillos porque no tenía apenas síntomas, pero a partir del quinto día empecé con fiebre, me dolía todo el cuerpo y me costaba moverme del sofá", explicaba la conductora de 'Sálvame' en Instagram Stories. "Empecé a sentir una presión en el pecho", confesaba.

Para ella fue muy importante el consejo de "mi amigo Jordi", refiriéndose a Jordi Sánchez, que permaneció ingresado en la UCI por la misma enfermedad y que recientemente recibía el alta. "Me dijo, 'Paz, a lo más mínimo ve al hospital, no esperes', y le hice caso. Me fui a la Quirón, me hicieron una placa y vieron niveles muy alterados, y problemas de coagulación".

"He estado ingresada en el hospital de Pozuelo, en la unidad de Covid tres días sola en mi habitación. Ha sido un poco difícil, porque estás sola. No sabes qué va a pasar, si tu cuerpo va a reaccionar bien o vas a empeorar. Ha sido una gran incertidumbre, pero he ido mejorando y me dieron el alta", expresaba Paz.

Además de agradecer a los profesionales su atención cuando estaba "un poco asustada", Paz ha avanzado que ya está "prácticamente recuperada". "Nunca sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo. Soy una persona deportista, sin patologías, no tomo ninguna medicación, nunca pensé que iba a pasar por esto", añadió.