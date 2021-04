Aunque 'Supervivientes 2021' todavía no ha comenzado, la tensión entre dos de sus concursantes ya ha estallado por los aires. Marta López y Alexia Rivas se han enzarzado en la primera bronca de la edición por el 'Merlos Place', el mediático culebrón que protagonizaron junto a Alfonso Merlos durante el confinamiento y que mantuvo en vilo durante varias semanas a las redes sociales.

Conviene recordar que Marta se enteró de que Merlos le estaba siendo infiel con Alexia después que esta se paseara en bikini por detrás del periodista durante una conexión en directo. Una pillada que alimentó durante varios días los contenidos de los principales programas de Mediaset.

Una herida que todavía no se ha cerrado y por la que Marta parece haberle declarado la guerra a su rival en el reality. Según ha mostrado el programa 'Ya es mediodía' en su entrega de este jueves, la discusión entre ambas comenzó cuando Alexia se abrió con Olga Moreno para contarle cómo vivió ella la polémica.

Marta López: "No comparto absolutamente nada de lo que has dicho".

“Todo en ese momento hizo 'boom'. No he vuelto a trabajar, he estado cuidándome porque lo pasé muy mal", confesó la exreportera de Telecinco. En ese instante, Marta López no dudó en meterse en la conversación para desmontar su testimonio: "No comparto absolutamente nada de lo que has dicho".

"A mí me llevasteis una conversación grabada al ‘Deluxe’. Tú estabas al lado sentada de cómplice", le afeó Alexia a la tertuliana de 'Ya es mediodía', que contraatacó: "Yo no salí corriendo cuando surgió el problema, yo seguí trabajando".

El desenlace de esta bronca podrá verse en el esperado estreno de 'Supervivientes', que esta noche arranca sus emisiones en Telecinco con Jorge Javier Vázquez y Lara Álvarez como maestros de ceremonias.