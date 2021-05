Son dos de los artistas más polifacéticos del panorama audiovisual español y convierten en oro todo lo que tocan. Javier Ambrossi y Javier Calvo, la pareja de 'Los Javis', regresan a televisión este lunes en la segunda edición de 'Mask Singer' un programa que adoran por la libertad que tienen para ser ellos mismos.

Histriónicos, sin guiones ni escaleta, pelearán como "investigadores" por conocer qué famoso se esconde debajo de la máscara en este programa de Antena3, que se estrenará unos días antes del debut en la plataforma Atresplayer Premium (el 30 de mayo) de la versión española de 'Drag Race', donde actúan como jurado.

Tras el éxito de su serie 'Veneno', Ambrossi y Calvo se han convertido en un referente para el colectivo LGBT, algo que los llena de orgullo, cuentan a EFE en una entrevista. Están ahí y quieren estar más presentes cada día para seguir abriendo puertas para que muchos otros puedan pasar.

-Pregunta: ¿Qué os aporta estar en 'Mask Singer'?

-Javier Ambrossi: A mí me da mucha alegría volver a traer esa tele de los noventa que yo amaba. Los "Sorpresa, sorpresa”, los sofás de "Qué apostamos"... Mezcla todo lo que me ha gustado toda la vida: la música, el mundo famoseo, el mundo de los juegos (…) Además lo hacemos desde el no miedo, nos lanzamos con intuición a la piscina y es una sensación muy buena, sentir que en la tele estás siendo y haciendo lo que quieres en ese momento. En este momento en el que la cagas en una entrevista y todo el mundo va a decir algo, sentir ese momento de libertad es algo precioso y es algo que deberíamos reivindicar más en las entrevistas y en los formatos de entretenimiento.

-Javier Calvo: Cuando estamos rodando una peli o una serie nuestra hay mucha responsabilidad, mucho estrés, mucha tensión… Lo pasamos genial pero al final tiene que salir adelante en unos tiempos y es algo muy complicado. En cambio cuando vamos a hacer un programa como "Mask Singer" vamos a pasarlo bien y a disfrutar. Esto se agradece mucho porque te relaja. Y yo me permito mucho ser yo mismo, que la gente me conozca como soy con toda naturalidad.

-P: ¿Y qué toque especial le aportáis vosotros al programa?

-J. Calvo: Tenemos mucho conocimiento de los currículums de casi todos los actores y actrices de este país. Somos bastante Wikipedia, sabemos muchos datos que no sabemos ni por qué los sabemos. Tenemos mucha pasión y nos lo tomamos muy en serio y yo creo que se nota. Hay mucha gente que piensa que la televisión es mentira, que va a hacer un poco el paripé… pero no, nosotros vamos a hacer verdad. Todo lo que hemos hecho en la televisión ha sido verdad, desde "Operación triunfo", "Mask Singer" o "Drag Race", hemos tenido la suerte de que todo lo que hemos hecho ha sido 100 % auténtico y verdadero.

-P. ¿Qué pensáis de esa tontería que dice la gente de que estáis "hasta en la sopa"?

-J. Ambrossi: Mientras sigan haciendo los datos que hacen los programas que hacemos y mientras la gente nos tenga cariño y sigan viendo lo que hacemos y nos sigan proponiendo formatos como este, tengo malas noticias, voy a seguir estando hasta en la sopa.

-J. Calvo. Nosotros, como todo el mundo, tenemos que trabajar y hacer los proyectos que nos gusten y ya está.

-P. ¿Y quienes dicen que parecéis los únicos representantes del colectivo LGBT?

-J. Calvo: Claramente no somos los únicos representantes, desde luego que no. (…) Estamos en todos lados porque somos seres humanos que somos un porcentaje de la población muy elevado y somos un colectivo que cada vez tenemos más representación en todos los estratos de la sociedad porque somos válidos, tenemos talento y merecemos tener un hueco en todos los sitios.

-J. Ambrossi: Allá donde estamos, multiplicamos. Por ejemplo, en "Veneno" la cantidad de actrices trans que han venido de la mano de que nosotros tengamos un espacio… Pudiendo haber elegido otros proyectos elegimos hacer "Veneno" para dar voz a muchísimas actrices trans. Que nosotros estemos abre la puerta a muchos otros. Ahora estando en "Drag Race" a muchas otras personas. Que digan que yo estoy hasta en la sopa y que soy el único representante (del colectivo) no me importa porque yo en mi corazón sé que cada vez que yo estoy abro la puerta a muchísimos otros y otras.