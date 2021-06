Sonia Castedo, exalcaldesa de Alicante, ha centrado la atención en una cita en 'First Dates'. Y es que su amigo, Rafael Martí, expresidente de las Fiestas de Barrios de Alicante, le llamó para pedirle consejo cuando fue al baño durante el programa de Cuatro presentado por Carlos Sobera. La inconfundible voz de la exregidora fue reconocida al minuto por algunos espectadores.

En la presentación del programa, Martí se definió como la "alegría de la huerta" porque le invitan a las fiestas por "su capacidad para divertir a todos". Asimismo, apuntó que en el amor se lo ha pasado en grande y ha tenido desde relaciones esporádicas a estables y hasta un matrimonio que, según apunta, no ha acabado bien. De hecho, la exalcaldesa de Alicante fue la encargada de oficiar aquella boda que ha terminado en divorcio. De igual forma, el alicantino presumió de llevarse con bien con todos sus exnovios salvo con el último: “Ya sabes, ojos que no ves… Salchichón que te meten”.

La relación de amistad entre Rafael Martí y Sonia Castedo viene de lejos e incluso llegó a ser motivo de polémica en 2016. El entonces presidente de las Fiestas de Barrios de Alicante fue el elegido para encarnar a Baltasar en la Cabalgata junto a Manuel Jiménez, actual edil de Fiestas y expresidente de la Federación de Hogueras, que se enfundó el traje de Melchor; y el estilista Miguel Ángel Leal, que interpretó a Gaspar. Los tres elegidos, amigos personales de la exalcaldesa, visitaron el domicilio particular de la exregidora Sonia Castedo ataviados con los trajes de Sus Majestades y pidieron disculpas a la ciudad después de que la concejalía de Fiestas, dirigida por Gabriel Echávarri, iniciara una investigación para aclarar el asunto.

La cita de Martí, Miguel Ángel, captó su atención desde el primer momento e incluso llegó a confesar que "el rollo de los tatuajes" le "ponía mucho". Por su parte, la impresión del otro comensal —un taxista de Valencia de 43 años— no fue tan impactante, pero se dispuso a darle una oportunidad.

Sonia Castedo: "Te pongo una vela"

La llamada a la exregidora de Alicante se produjo durante su visita al baño, donde aprovechó para pedirle consejo y contarle la experiencia con su cita. "Nena, estoy pasándomelo pipa con un chico que me gusta mucho, aunque creo que estoy hablando mucho por los nervios", comentó Martí. "Es un problema que tienes, si te puedes callar un poquito a lo mejor le puedes escuchar a él, si no me dejas ni hablar a mí", le reprochó Sonia Castedo.

La ex primera edil también se interesó por su cita y le preguntó de dónde era y si le gustaba de verdad, a lo que él le pedía que le pusiese una "vela". "Yo te pongo ahora una vela y tú tranquilo total, ¿vale? Y, sobre todo, pásatelo muy bien y que te conozca de verdad cómo eres y no te pongas a cantar tampoco, ¿vale? ¡Ven con chico, por favor!", contestó ella.

Segunda cita

Tras hablar, conocerse, hablar de sexo y hasta un intento de cobra, ambos decidieron darse una segunda oportunidad y compartir una noche de fiesta juntos. "Yo sí tendría una segunda cita para conocernos y tener una fiestecilla porque creo que estamos en la edad de conocer gente y divertirnos", apuntó el alicantino.