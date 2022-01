La noche del pasado miércoles Jedet acudió a 'La Resistencia' como invitada. La famosa actriz es conocida por ser una de las personas transexuales más conocidas del país y ser la protagonista de una exitosa serie, 'La Veneno', en la que encarnaba a Cristina Ortiz.

Jedet hace poco decidió someterse a la cirugía de cambio de sexo, y precisamente hablando de esto el presentador del programa, David Broncano, le preguntó si estaba satisfecha con su vagina, a lo que ella respondió sin tapujos: "Todavía tengo que encontrar a un buen amante, los hombres lo hacéis muy mal".

De hecho, fue muy clara expresándose y el público presente no dudo en aplaudir sus palabras. "Pretenden que te comas sus p***** y no te dan un poco de placer a ti. Eso no funciona así. El sexo debe ser como una partida de pin pon", defendió.

"El sexo tiene que ser como una partida de ping pong" 🏓 pic.twitter.com/3a5uHFEoGZ — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 19 de enero de 2022

La actriz se ha convertido en un referente para muchas personas no cis y se le considera una activista dentro del colectivo trans. En el programa también alagó a la ciencia, mostrando fascinación por haber logrado que las personas trans que se someten a la cirugía de cambio de sexo puedan tener vagina, clítoris y tener orgasmos.