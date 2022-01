Maite Zaldívar ha utilizado su documental para hablar alto y claro sobre cómo vivió todo el Caso Malaya y lo cierto es que todavía recordamos las imágenes tan extraordinarias y fuera de lo común que vivimos en aquella época, y que sufrió en primera persona nuestra protagonista.

Paloma García Pelayo, entrevistadora de este documental, le preguntaba por el juicio y Maite no dudaba en afirmar que: "Aquello fue fatal. Yo tenía miedo, pánico, no sabía lo que iba a pasar, ya se habían dicho muchas cosas que ya no sabes qué es verdad y qué mentira. Había a veces que no escuchaba".

Sobre cómo fue el contacto con Isabel Pantoja en esos juicios, después de años sin verla, Maite ha asegurado que: "Contacto con esa señora no he vuelto a tener y espero no tenerlo más en mi vida, que va, ni la miraba, lo que me molestaba era cuando llegaba el descanso y se creía dueña del baño, se metía en el baño con todo el séquito y a ver si tenías tu narices de entrar a hacer un pis. Yo no quiero coincidir con ella, imagino que a ella le pasará lo mismo".

"Yo nunca he sido agresiva y cuando la veía allí el cuerpo me pedía agresividad y no me lo podía permitir, no me hubiese gustado verme así. A Julián le veía escribiendo, escribía todo, y un día me lo pregunté y miré así y eran recetas de cocina, escribía recetas de cocina", añade.

Maite asegura en el documental que: "Económicamente a mí Julián no me ha utilizado porque yo no he hecho movimientos con él de dinero" y ha añadido que cuando Julián empieza a tener una vida fuera de lo normal es cuando está con Pantoja: "Que yo sepa el dinero empieza a verse y a notarse pero Julián no está conmigo. Si este señor lleva un año antes con esta señora, cómo me iba a dar a mí nada. Él sabrá lo que hizo. Si ese dinero llegó a sus manos, como comprenderás a las mías no".

Eso sí, Maite ha hecho autocrítica y ha confesado que: "Me equivoqué al llevarme el dinero fuera del país, yo no me sentía que había cometido un delito, yo me convertí en una pieza muy necesaria para que esto siguiera dando el escándalo que estaba dando. A mi Julián no me utilizó, que él utilizara a alguien, no sé, o alguien le utilizara a él...".

Su discurso ha terminado con una petición por parte de Maite Zaldívar y es que ha leído el fallo de su sentencia, en la que se reconoce que la condena es por blanqueo de capitales y no por blanqueo 'continuo'.