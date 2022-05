Nueva metedura de pata de David Broncano en la Resistencia. El presentador de Movistar + recibió en plató a las actrices Amaia Abesturi y Begoña Vargas, que acudieron al programa para promocionar su nueva serie ''Bienvenidos al Edén'.

La serie está ambientada en una isla y se inspira de forma velada en el desastre del 'Fyre Festival'. La acción tiene lugar un un paraje paradisiaco...que resulta no ser lo que parece. El pasado viernes se estrenó en la plataforma se streaming de Netflix y dos de las actrices del reparto estuvieron en La Resistencia para hablar sobre esta nueva producción... y Broncano 'patinó' durante la entrevista.

De primeras confesó a sus invitadas que no había visto la serie, que se quedaron estupefactas. Esa noche no solo estaban Amaia Abesturi y Begoña Vargas en plató, también se dejaron ver Diego Garisa y Carlos Soroa en el palco. Y es en ese momento en el que Broncano mete la pata y se ve obligado a pedir disculpas.

Al presentador le llamó clamorosamente la atención ver en el palco a una persona de espaldas y lo dejó patente con el siguiente comentario: "Es la primera vez que, como en los estadios, hay alguien de seguridad de espaldas al público".

Begoña Vargas le echó un capote y le explicó que Carlos Soroa era sordo y por eso había una intérprete de lengua de signos que estaba traduciendo todo lo que pasaba en el plató para que Soroa pudiera seguirlo. Consciente del desliz, el presentador quiso enmendar su error. “Ah, joder, porque es lengua de signos. Pues no he dicho nada, retiro todo lo que he dicho. Dile a Carlos que he hecho un chiste, pero que también soy gilipollas”, rectificaba en directo.