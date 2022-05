¿Cómo te trata Gran Canaria?

Estar aquí es una maravilla. Siempre que puedo me escapo porque esto es un paraíso. Poder grabar aquí la primera temporada del programa fue un sueño y ahora volvemos... Ha sido repetir el sueño. La experiencia está siendo increíble.

Estás inmersa en las grabaciones de la segunda temporada de 'Love Island España', ¿por qué han elegido Gran Canaria?

Inicialmente contemplamos otros lugares pero todo lo que compita con Gran Canaria, al final, pues siempre gana la isla. Hemos tenido que repetir porque la localización es increíble, el tiempo es increíble, la casa está muy bien... Pese a que buscamos otras opciones, este es el mejor lugar.

Hablemos de tu programa, ¿por qué debería ver la audiencia 'Love Island'?

Pues porque es un programa 'blanquito', para entretener y para pasarlo bien. Es un espacio en el que se cree en el amor y, tras la temporada pasada, se demostró que es un formato que funciona. Es un reality de verdad.

¿Por qué tiene tanto éxito el amor en televisión?

Porque no se puede vivir sin amor, empezando por el amor propio y siguiendo por el amor en general. Este tipo de formatos gusta porque entretiene y porque estamos inmersos en una rutina en la que parece que todo es trabajo y, cuando pones la televisión, lo que te apetece es desconectar y reírte. Yo creo que ese es el secreto. Este programa en concreto, al estar tan ligado a la actualidad, hace que el espectador viva la historia como si fuera suya y en tiempo real. La audiencia nos responde. El espectador se siente protagonista de las decisiones del programa.

Hablando de emociones y sentimientos, llevas más de 12 años en la televisión y has transitado por todos los estados habidos y por haber, ¿cuál es el sentimiento que siempre predomina en ti?

Intento que no se me olvide el pasármelo bien, el reírme, el sentirme afortunada por lo que hago. Es verdad que tengo mucho estrés, mucho trabajo, mucho viaje... Pero no quiero que se me olvide que puedo estar cansada físicamente, pero no mentalmente porque esto que hago es una auténtica maravilla. Me siento muy afortunada de lo que tengo, del camino que me he ido construyendo y quiero que siga así. No puedo pedirle más a la vida porque lo tengo todo. Soy muy consciente del presente e intento vivir pegada a lo que hago y cuando lo veo digo "soy una afortunada".

En una entrevista que has concedido recientemente has hecho especial hincapié en 'relativizar'. ¿Cómo has conseguido llegar a este punto vital?

Meditando mucho. Medito todos los días y esto me ha hecho caerme bien. Estar tranquila conmigo misma. Cuando estoy bien conmigo, todo lo demás es secundario. Si lo que me rodea no me suma, relativizo y pienso "no es tan importante". Estoy bien, me quiero y mi alrededor está bien. Intento ser mejor persona, mejor mujer, mejor presentadora... Mejor todo. Intento ser cada día mejor y lo estoy consiguiendo. Quiero meterme en la cama y poder dormir, ¿sabes? Quiero tener la conciencia tranquila y decir "qué bien lo he hecho hoy".

También hay mucho odio. Tengo que decirte que jamás por la calle me ha parado nadie a decirme esas tonterías. Lo que quieren es llamar la atención, en el fondo es absurdo. Y una de las cosas que más hago es, en mis redes, destacar los comentarios positivos, de la gente que me habla desde el respeto. Ya no le doy publicidad al odio porque no me compensa.

¿Podrías decir que te has hecho inmune al odio?

Inmune no, la verdad. me encantaría decirte que sí pero no. En el fondo, soy como Chenoa, "soy humana" (se ríe). Intento que no se me note la mochila, voy echando las piedritas pero hay días en los que ¡yo que sé!, tengo las hormonas revolucionadas, estoy con la regla o estoy más sensible por lo que sea y eso me cuesta más o se me nota más. Lógicamente, que todos los días estén diciéndote burradas ni es bonito ni es agradable, pero yo ya estoy trabajándome para que me duela lo menos posible. No significa que no duela, pero me duele bastante poco. Intento relativizar y que duela menos.

¿Te has arrepentido alguna vez, debido a la ingente cantidad de malos comentarios que recibes, de haber entrado en el mundo de la televisión?

Nunca, ni si quiera me hace plantearme el no volver a presentar Campanadas. Eso no significa que en Enero no me de bajona porque estoy todo el año pensando en cómo superarme para hacer que sea más increíble y más inalcanzable. Ese día yo me desnudo sentimentalmente ante la audiencia, soy cien por cien real. Y cuando estoy en ese punto, todo me hace más daño porque no tengo caparazón. Al final, siempre compensa porque he conocido a gente maravillosa, historias que te marcan... Hay gente muy guay. La gente es maravillosa y porque haya gente que quiera hacer daño, lo positivo siempre es mejor en calidad y en cantidad.

¿Cómo es Cristina Pedroche cuando se apagan los focos?

Pues mira, depende de cómo me pilles. Soy una chica muy tranquila, en mis redes sociales se ve. No soy de fiestas ni de eventos. Soy muy de estar con los míos y respeto mucho la privacidad de mi entorno. Muchas veces me dicen "no tienen amigas porque no las sacas en Instagram" y yo tengo vida más allá de las redes. Mis amigos de siempre son los del barrio, mi gente de siempre. Me gusta mucho estar conmigo. me gusta mucho leer, escuchar música, hacer yoga... Estoy pasado una etapa que me ayuda a estar conmigo y eso lo valoro mucho.

¿Cuál es el consejo o la frase que siempre te acompaña?

"Lo que sucede, conviene". Soy la persona más pesada de España con esta frase. Digo esa frase tres o cuatro veces al día. Es una frase muy bonita y, además, es verdad. Hay que darle la vuelta. No podemos cambiar lo que sucede en la vida y eso está claro, pero lo que sí podemos hacer es cambiar es la actitud. Sacarle lo malo a las cosas solo te lleva a estar siempre enfadada y eso es horrible. Por eso siempre busco el lado positivo, siempre.

¿Cuándo volveremos a verte por Gran Canaria una vez finalice 'Love Island'?

Una vez termine el programa, me encantaría escaparme un fin de semana con David pero como estamos con la inauguración de RabioXO hay mucho trabajo. pero Gran Canaria es el paraíso al que me escapo cada dos por tres. Sois muy cariñosos. Da gusto.