Antonio Resines se ha mostrado implacable en su punto de vista sobre el polémico impuesto al patrimonio. El actor visitó 'El objetivo' en su última entrega y analizó algunos asuntos de actualidad nacional e internacional ante los espectadores de laSexta. Durante la entrevista, el conocido intérprete de 'Los Serrano' no dudó en opinar sobre varios temas puntiagudos y de debate social en estos momentos, como la novedosa tasa impulsada por el Gobierno que deben pagar aquellas personas con una elevada fortuna.

Al ser preguntado por este controvertido impuesto, el también colaborador de 'El Hormiguero' fue claro en su explicación: "El impuesto de patrimonio es injusto", expresó de forma tajante antes de dar más detalles sobre su punto de vista. Para evitar las críticas desarrolló los motivos de su afirmación. "El problema es que tú estás haciendo una doble imposición. Tú tienes una casa con dinero que tú has ganado, no que lo hayas robado, y que has pagado", añadió para desarrollar mejor porqué piensa así.

Resines quiso matizar su argumento para que no diese lugar a confusiones entre los espectadores de laSexta: "No hablo de grandísimas fortunas porque no pagan ni patrimonio no nada porque son sociedades", confirmó.