Anoche María Pombo fue la invitada de La Resistencia. La joven regaló varios momentos graciosos, pero el mejor de todos fue su petición de entrar al plató mientras sonaba el himno nacional: "¿Puedo volver a entrar y me ponéis el himno de España? Así me siento más cómoda, como en casa". Ni Broncano, ni Grison ni Ricardo entendían nada. En ese momento Pombo se dispuso a explicar las razón que justificaba su solicitud: "Me casé hace cuatro años. En mi entorno es normal que en las bodas se ponga el himno de España durante la consagración. Yo quería ponerlo con una versión melódica, con violines". Sin embargo, recuerda que las cosas no salieron como ella esperaba, y que le pusieron una versión que sonaba muy fuerte: "El momento está en Youtube, por si lo queréis ver", sugiere.

la reacción de pablo y de maría pombo cuando ponen el himno de españa en su boda sin avisar es una perlita pic.twitter.com/WdmbWau8ND — cloe🕷 (@maywema) 24 de junio de 2019 Está claro que la influencer solo quería tomarse con humor todas las críticas y la polémica que desató su decisión. Además, fue concisa con su petición: "Quiero el clásico". Una vez salió para disponerse a volver a entrar al plató, esta vez a lo grande, la producción del programa decidió vacilarle, y puso la mítica canción de la cadena valenciana de supermercados, Mercadona. "El himno de Mercadona también es el himno de España, eh" bromeaba Broncano. Para seguir con la vacilada, decidieron hacer caso omiso a Pombo, y no pusieron la versión original del himno nacional, si no la versión de David Bisbal tarareándolo, vídeo con el que ya habían bromeado justo unos minutos antes. View this post on Instagram A post shared by La Resistencia por M+ (@laresistenciacero) Broncano quiere sacar a la luz el lado más oscuro de María Pombo, pero parece ser que por más que el cómico trate de indagar, ese lado no existe. Respondiendo a una de sus cuestiones, la joven confiesa que nunca ha ido a Fabrik. Continuando con la vacilada, el presentador decide preguntarle sobre el consumo de estupefacientes: "¿Has consumido alguna droga así tipo pastillas o setas?", a lo que la influencer responde con un rotundo no: "Las drogas me dan miedo", asegura. View this post on Instagram A post shared by La Resistencia por M+ (@laresistenciacero) Cuando se pone sobre la mesa el tema de la política, Pombo decide no mojarse. Explica que tiene "familia de un bando y del otro", que la de su madre es "más de izquierdas", pero que la de su padre de derechas. De este modo trata de justificar su posición más neutral, ya que no se "identifica con nadie", y cree que en general su generación no se siente identificada con la polémica. No obstante, finalmente sí que hace una leve apreciación, y se revela: "Obviamente sabemos de qué pie cojeo", deja caer. Sea como sea, está claro que María Pombo, posiblemente la influercer más conocida del país, se lo ha pasado en grande en uno de los programas más populares entre los jóvenes. Esta sensación es la que ha trasladado a sus más de 2.800.000 seguidores en Instagram a través de una storie en el que aparecía junto a Broncano: "Me he reído mucho", relataba.