Kiko Rivera ha manifestado en sus redes sociales su deseo de defender a su primo Manuel Cortés, actual concursante de 'Supervivientes 2023'. Esta simple petición se torna complicada puesto que el hijo que el hijo de Isabel Pantoja se encuentra en la lista de los famosos vetados por Mediaset. A pesar de haber acudido a diferentes programas de Telecinco en el pasado e incluso haber pedido él mismo querer ser vetado, ahora suplica poder participar en el reality estrella de la cadena como colaborador.

La situación es complicada asegura el dj a sus seguidores: "No me dejan ir a visitarle, no me dejan ir a defenderlo... No me dejan ir a ningún sitio". Durante el vídeo subido a sus redes sociales aseguró estar encantado de acudir en caso de que le llamasen ya sea para estar en plató o como visitando en Honduras.

Las críticas hacia Manuel Cortés no han cesado, incluso desde su propia familia. Isa Pantoja ha atacado contra él por su constante lucha con su novio Asraf Beno, presente en Honduras. El hijo de Isabel Pantoja admitió querer defender a Cortés con el objetivo de poner en su sitio a más de uno haciendo referencia a las críticas de su hermana.

El cantante quiso zanjar el tema con un mensaje hacia su primo: "Manuel es mi primo, es mi hermano, es mi familia y estoy al 100%. Todo aquel que esté en contra de él, está en mi contra. Soy 'manuelista' y estaré siempre con él". Recordemos que Kiko Rivera estuvo hace unos días en TVE en 'Días de Tele' y se encuentra entre los vetados del grupo Mediaset con el objetivo de desviar la atención hacia otros famosos los espacios de la cadena.