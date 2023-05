No es la primera vez que Pablo Motos es criticado por polémicas relacionadas con políticas de Podemos. Una de las polémicas más sonada tuvo relación con una campaña del Ministerio de Igualdad, en la que se proyectaba una situación prácticamente idéntica a la que vivió Elsa Pataky durante una de sus visitas a El Hormiguero, cuando el presentador lanzó la siguiente pregunta a la actriz: ¿Tú cuando duermes utilizas ropa interior sexy o cómoda?

Tras la emisión de este anuncio Pablo Motos se sintió atacado, y dedicó todo un espacio del programa a responder a Irene Montero, tratando de borrar cualquier ápice machista en su actitud, justificándola con que cuando Elsa Paraky visitó El Hormiguero lo hizo para promocionar un conjunto de ropa interior. No obstante, esto tuvo un efecto negativo, ya que varios usuarios recordaron en redes otras actitudes machistas del presentador a lo largo de la historia del programa.

La última polémica se desató durante la emisión del pasado martes. Motos y Miguel Lago estaban hablando sobre las elecciones, y en ese momento el presentador lanza una pregunta al aire: "¿De dónde salen los candidatos? ¿Qué requisitos tiene que tener un candidato, sea del partido que sea, para ser aceptado?". El cómico se precipita y espeta: "Sorda". Este comentario desata las risas de ambos.

A continuación Lago trata de explicar lo que ha dicho: "Es que la candidata de València ha sido presentada por montero como 'la mejor candidata, sorda, bollera...' entonces, como ya vale todo, puede que lo próximo sea 'mira este cojo que hemos traído aquí'". El invitado se refería a Pilar Lima, la candidata de Podem para la alcandía de València.

La política no ha tardado en responder a lo sucedido en redes con un contundente tweet en el que carga contra El Hormiguero y Pablo Motos: "Hace un tiempo una persona negra no podía ni sentarse en un autobús. Hace un tiempo, era impensable que una mujer ocupara cualquier responsabilidad política. Hace un tiempo, las personas LGBTI+ no teníamos derechos. Y hace no mucho nadie se imaginaba que una sorda pudiera ser representante del pueblo. Pero aquí seguimos, con el hilo de la Historia de la conquista de derechos. ¡Sorda, bollera y conquistando derechos para todas! La peor sordera es la de la mente. Y la mente de Motos es tirando a flojilla", ha escrito.

La candidata a la alcaldía de València no ha sido la única en pronunciarse al respecto, y es que tanto Irene Montero como Pablo Echenique han criticado lo sucedido en el espacio de Antena 3. La Ministra de Igualdad escribía: "¿De qué se ríen? Orgullosa de quien eres @pilar_lima. Basta de discriminación o de burla. Y sí, será la alcaldesa de València bollera y sorda, con mucho orgullo. Contigo siempre Pilar", mientras que el portavoz de la formación morada tuiteaba: "Pablo Motos riéndose de @pilar_lima, la candidata de @Podemos a la alcaldía de Valencia, por ser una persona sorda y por su orientación sexual. Tengas la ideología que tengas, es realmente asqueroso difundir odio de esta manera contra las personas con discapacidad y LGTBI".

