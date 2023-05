Secretos de Familia, la telenovela turca que Antena 3 emite desde octubre, se ha convertido en un aut√©ntico √©xito de p√ļblico que, domingo tras domingo, repite sus buenos datos de audiencia.

Secretos de Familia se convirti√≥ en un √©xito desde su estreno en Turqu√≠a en septiembre de 2021. Un a√Īo despu√©s, lleg√≥ a Espa√Īa y tambi√©n se vendieron los derechos de emisi√≥n a otros veinte pa√≠ses, convirti√©ndose as√≠ en un aut√©ntico triunfo en televisi√≥n. Pese a que en un primer momento s√≥lo se plane√≥ una temporada, el √©xito de Secretos de Familia ha llevado a anunciar una segunda temporada que ya se emite en Turqu√≠a desde septiembre pasado. Ahora, llega la confirmaci√≥n: habr√° tambi√©n tercera temporada.

Secretos de Familia: todos los capítulos

La serie Secretos de Familia est√° protagonizada por Kaan UrgancńĪońülu y Pinar Deniz. Ambos dan vida al fiscal Ilgaz Kaya y a la joven abogada Ceylin Erguvan. Se trata de dos personajes muy diferentes entre s√≠ pero que de repente se ven involucrados en un drama de alta tensi√≥n cuando deben encargarse de la investigaci√≥n de un asesinato que cambiar√° sus vidas para siempre.

La serie se rod√≥ en Estambul (Turqu√≠a) y se titul√≥ originalmente Yargi, aunque en Espa√Īa se ha rebautizado con el nombre con el que la emite Antena 3: Secretos de Familia. Su gran atractivo son los inesperados giros de gui√≥n, el suspense presente en cada cap√≠tulo, los secretos y el romance que llenan cada episodio. Todo ello ha hecho de este drama turco uno de los √©xitos de la temporada.

Cu√°ndo acaba Secretos de Familia

Pero, ¬Ņcu√°nto durar√°? Porque Secretos de Familia s√≥lo tiene disponible, de momento, la primera temporada. La segunda, ya rodada, est√° a√ļn en emisi√≥n en Turqu√≠a, aunque es probable que llegue a Espa√Īa lo antes posible dado sus altos √≠ndices de audiencia.

La primera temporada de Secretos de Familia cuenta con 34 capítulos de 140 minutos de duración cada uno. La previsión es que Secretos de Familia acabe a finales de mayo de 2023, concretamente el 21 de mayo.

Respecto a la segunda temporada de Secretos de Familia, a√ļn no se sabe cu√°nto durar√° porque todav√≠a no ha finalizado su emisi√≥n en Turqu√≠a. No obstante, se sabe que es m√°s larga que la primera temporada puesto que ya llevan al menos 61 cap√≠tulos emitidos en el pa√≠s de origen.

Con estos datos, todo hace pensar que la segunda temporada de Secretos de Familia finalizar√° en Espa√Īa bien entrado el a√Īo que viene, 2024, y que la tercera se prolongar√° a√ļn m√°s. As√≠ las cosas, los seguidores de Secretos de Familia, que se cuentan por millones en todo el mundo, est√°n de enhorabuena porque podr√°n seguir las investigaciones de Ceylin y Yilmaz durante muchos m√°s meses.

Lo que a√ļn no se sabe es cu√°nto se prolongar√° la tercera temporada de Secretos de Familia y qu√© duraci√≥n tendr√°, puesto que estos nuevos cap√≠tulos empezar√°n a emitirse en Turqu√≠a el pr√≥ximo mes de septiembre. En caso de que el √©xito vuelva a repetirse, seguro que esta tercera temporada tambi√©n se emitir√° en Espa√Īa a trav√©s de Antena 3.

Segunda temporada de Secretos de Familia

Sobre la segunda temporada de Secretos de Familia, todo parece indicar que mostrará de nuevo una trama trepidante repleta de misterios. Pero ¡cuidado! porque la expectación es máxima, ya que la primera temporada acaba con una muerte tras la inesperada acusación de Ceylin de haber cometido homicidio.

Adem√°s de este espectacular giro de gui√≥n, la segunda temporada de Secretos de Familia comenzar√° con la desaparici√≥n de varios de los protagonistas de la primera temporada. Este hecho provocar√° que se generen nuevos argumentos y misterios en una de las tramas m√°s aclamadas en los √ļltimos tiempos.