En medio de toda la polémica generada por acusaciones de Ángel Cristo Jr en televisión, Sofía Cristo continúa siendo el mayor apoyo de su madre, Bárbara Rey. Desde las primeras imágenes, madre e hija no se han separado y han demostrado mantener una increíble relación que puede contra toda adversidad.

Así lo han demostrado una vez más, y es que tras las últimas palabras de su hermano en televisión, Sofía ha asegurado al equipo de Europa Press que las desconoce por completo: "No hemos visto nada y no nos interesa". La hija de la actriz ha recalcado que sigue al lado de su madre pase lo que pase: "Yo sigo con mi madre, apoyándola en todo. En todo y cuidándola, que es lo que se merece".

Aunque en estos momentos se dice que la vedette opina que "su hijo ha muerto para ella", Sofía ha preferido ni confirmar ni desmentir dicha información por ahora: "Yo no voy a contestar nada ya lo sabéis". Lo que sí que confesaba es que Bárbara no atraviesa un buen momento: "Pues imaginaos, imaginaos. Pero yo no tengo nada que decir chicos".

Finalmente, la hija de Ángel Cristo prefiere no decir nada sobre las declaraciones en las que su hermano le tiende una mano y asegura que no tiene ningún problema con ella, por lo que parece que la DJ no tiene en mente perdonar el daño que le está ocasionando tanto a su madre como a ella.