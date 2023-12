'El Intermedio' tampoco quiso perderse la presentación de 'Tierra firme', el nuevo libro de Pedro Sánchez. El programa de laSexta envió hasta el Círculo de Bellas Artes a Isma Juárez, que llegó al acto con una misión: pasar un décimo de Lotería de Navidad por la espalda del presidente del Gobierno para que le diera suerte.

"Hablamos de una persona que ha conseguido renovar mandato contra todo pronóstico, que ha salido victorioso de una pandemia e incluso de un volcán. Vamos, que es el tipo con más suerte del mundo y creo que debería repartirla", aseguró el reportero sobre el líder del PSOE: "Yo creo que salgo de aquí millonario o detenido".

Tras conseguir hablar con algunos de los ministros que acudieron a la presentación, como Margarita Robles o Félix Bolaños, el reportero de laSexta también pudo llegar hasta Pedro Sánchez. Además de aprovechar para que le firmara el libro, Juárez le pidió permiso para pasarle el décimo por la espalda: "Usted es un hombre con suerte".

"Creo que igual me puede tocar", aseguró ante Sánchez, que le dio vía libre para intentar atraer a la suerte: "Tú pásalo si quieres, no tengo problema". "¿Lo froto?" le preguntó al presidente, que insistió mientras seguía firmando el libro: "Por supuesto".

"¡Hostia!", exclamó Juárez después de cumplir su objetivo, provocando que Sánchez bromeara: "No digas eso, que estás en horario infantil. Los tacos no". "Pues nada, aquí tengo el décimo. Esto sin duda me va a dar mucho dinero. Si no son los 400.000 del gordo, serán 400 en Wallapop", dijo el integrante de 'El Intermedio' para finalizar su reportaje.