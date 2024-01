Paul Thin no se sintió muy bien a lo largo de la última gala de 'OT 2023'. El artista granadino fue muy tajante al desvelar en el repaso de temas de este martes cómo se encontró en el plató del talent de Prime Video después de su actuación, que le costó la nominación junto a su compañero Álvaro Mayo: "Yo me sentí muy fuera. No solo de la canción, sino de todo. No me sentí cómodo en la gala cuando terminó la canción".

El alumno de la Academia dirigida por Noemí Galera también lo pasó mal durante las nominaciones. El granadino criticó las palabras que tuvo el jurado a la hora de emitir su valoración y la de su compañero Álvaro Mayo, que contenían alusiones hacia él: "El hecho de que, en la valoración de Álvaro, dijese que 'tu compañero tampoco'. Era cómo que cada cosa como 'Que ya me han nominado, no hace falta que metas el dedo en la llaga', siendo otra persona que no me estaba valorando a mí. Es que eso fue...".

En dicho repaso de gala, Paul también se defendió de estas palabras, explicando cuál fue su rutina y actitud para preparar la actuación por la que fue nominado: "Ha sido una semana muy complicada en la que, además, siento que no he podido más porque he estado ensayando...".

"No ha habido minuto que yo no estuviese ensayando esta semana. Era terminar de desayunar y estar en el box. Antes de fitness, estaba en los boxes. Era comer, boxes... El único rato no estuve ensayando en toda la semana fue la hora que me dio un ataque de ansiedad en la terraza. Siento que no podía más", comentó ante sus compañeros, Noemí Galera y Manu Guix.

El artista también expresó en qué momento anímico se encontraba tras lo sucedido en esta última semana, incluyendo su actuación en la gala: "Estoy en un punto en el que siento que me subo a ese escenario no para demostrar que puedo seguir en este programa, sino a demostrar que me merezco haber entrado".