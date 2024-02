El desconcierto reina en el Partido Popular tras la detonación, con nocturnidad y en plena emisión de los Prenios Goya, de una bomba atómica aparentemente controlada. Alberto Núñez Feijóo lanzó a un grupo de periodistas, en una comida off the récord, que su partido se habría abierto a indultar a los independentistas con delitos pendientes tras la fallida declaración de independencia.

Pilar Rahola, muy cercana a Puigdemont, se ha pronunciado al respecto este lunes en una conversación en 'Todo es mentira': "Ha habido contacto con el PP, y no uno ni dos, sino más. No es fluctuante ni permanente, pero Esteban González Pons va a Bruselas, Puigdemont está allí... El hilo entre los dos partidos nunca se ha roto del todo. Existe algo que se podría parecerse a una tímida relación", ha comenzado diciendo en el programa de Cuatro.

"En los momentos más histéricos del PP en las calles ante Ferraz, este hilito existía. Con lo cual, la demonización permanente contra la amnistía y el propio Puigdemont no coincidía con lo que había subterráneamente", ha añadido la comunicadora.

Rahola no quiso pronunciarse sobre si Feijóo y Puigdemont han llegado a hablar en este tiempo, pero sí que confirmar es las informaciones que han estado presentes en los medios a lo largo de estos días: "La amnistía estuvo sobre la mesa. Se descartó al cabo de 24 horas, pero el PP se la planteó. Con lo cual, el 'no' a la amnistía de ahora es oportunista y no ético".

"Lo tercero que también se podría decir es que lo del indulto es una tontería por mucho que el PP lo pusiese sobre la mesa porque Puigdemont ya había tenido ofertas de indulto por parte del PSOE en diversas ocasiones cuando se estaba tramitando los indultos al resto de líderes catalanes. De manera, que esto era un viejo conocido que Puigdemont nunca entró en él porque considera que no tiene que pedir perdón", ha explicado Rahola.

"Puede haber pasado dos cosas. Que Feijóo haya metido la pata o que hará planeado la confesión. Me inclino por la segunda. ¿Puedes ser que esté planeando el post elecciones gallegas, que pase por una moción de censura? Está buscando una salida y tiene que buscar otras vías", comentó la periodista, añadiendo previamente