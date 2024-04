A Arturo Valls (València, 1975) lo descubrimos como uno de los «hombres de negro» del Gran Wyoming a finales del siglo XX y luego interpretó a un personaje, Jesús Quesada, en «Camera café». El otro gran hito en su carrera lo propició el concurso «Ahora caigo», en el que vio caer (literal) a concursantes durante 10 años, y su participación en «Tu cara me suena» le lanzó al estrellato. Ahoraregresa a Antena 3 con el concurso «El 1%».

Un nuevo concurso, que se le da muy bien.

Fue curiosísimo, porque al principio no era el que más me apetecía. Cuando acabo «Camera Café» y estoy haciendo programas de entretenimiento me ofrecen «Ahora caigo». Yo venía de hacer ficción y un concurso me parecía un género menor. Y ahora creo que ha sido una de las mejores decisiones profesionales de mi vida.

Ahora, en «El 1%» tendrá nada menos que 100 ‘víctimas’.

Es algo que me apetecía recuperar. Echaba de menos ese diálogo con los concursantes, ver de dónde les puedo sacar punta... Pero, claro, me ha crecido la familia.

Siendo tantos, ¿da tiempo a conocerlos?

A unos más que otros. A los que van cogiendo protagonismo, porque vas recurriendo a ellos. Pero, en general, son todos divertidísimos, muy naturales, muy poco resabiados. No hay ‘concursólogos’, ese tipo de concursantes que los has visto pasar por ‘Pasapalabra’ y otros programas, que ya se las saben todas. No. Aquí ha venido gente muy virgen a ver si era capaz de llegar al 1%. Esta es la gran diferencia del programa, que cualquiera puede jugar.

La pregunta de los 100.000 euros, solo la sabe contestar un 1%. ¿Tan difícil es?

Durante el concurso se hace una serie de preguntas que se han testado con un grupo muy amplio de la población. La que ha contestado el 90% debería saber contestarla, porque si la sabe tanta gente...

Se le echaba de menos en Antena 3 desde que el matrimonio sólido que tenía con la cadena decidieron convertirlo en pareja abierta y echó a volar. ¿Ha dado alas a su creatividad?

Sí, sobre todo para tener más opciones, para tener más proyectos. Ahora somos unos ex que nos llevamos muy bien, porque seguimos haciendo cosas juntos, pero, como tú dices, hemos abierto la relación.

En esa relación abierta con Atresmedia, ¿frecuentar Telecinco se podría considerar cuernos?

(Ríe) Es el típico: «Con todos los que quieras, pero con este, no». Claro, no es lo mismo Movistar Plus+ o TVE que Telecinco, pero yo qué sé, cuando uno está soltero… Aunque en principio no hay ninguna idea.