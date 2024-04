Todo puede pasar en un programa de televisión y más si se trata de un programa en Prime Time. Esto ocurrió anoche en la segunda gala de las audiciones de Factor X que presenta el popular Ion Aramendi y tiene a Abraham Mateo como protagonista. El momentazo de la noche se produjo cuando el presentador interrumpió para revelar que había una concursante que, sin pasar el cásting previo para las audiciones del programa, se había presentado igualmente. "No ha sido seleccionada pero ha dicho que le daba igual y se ha presentado en Madrid", estas eran las palabras de Aramendi que dejaron al público y a los artistas presentes sorpendidos.

Una vez hecho el anuncio, el jurado debía dedicir si podía cantar o no, entonce el presentador se dirigió a Abraham Mateo y le confesó: "Hay una cosa que no te he contado: Mariceli Ramírez asegura que cuando eras niño decías que estabas enamorado de ella y que era tu novia", señaló Aramendi. Ante tal afirmación, los miembros del jurado se quedaron atónitos mientras el joven cantante aseguraba que no recordaba nada de esto, pero que todo "podría ser".

Mariceli apareció en el escenario

La sorpresa no se hizo esperar y Mariceli Ramírez apareció en el escenario de Factor X con una sonrisa. La joven dio las gracias al jurado por dejarla participar en la audición y posteriormente contó la historia de amor que compartía con Abraham Mateo desde la infancia. El reencuentro fue muy emotivo ya que los dos jóvenes se fundieron en un afectuoso abrazo.