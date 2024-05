Àngel Llàcer regresó el viernes a 'Tu cara me suena'. El cómico había causado baja la semana pasada al estar ingresado en el hospital por una infección provocada por la bacteria Shigella.

Silvia Abril su sustituta durante la gala anterior, y en la presentación de la mesa del jurado del programa que se emitía anoche, Manel Fuentes volvió a mostrar la silla de Llàcer vacía, así que tuvo que hacer un casting express entre todo el público.

La única condición para ocupar la cuarta silla era haber tenido algún virus estomacal en los últimos diez días, por lo que todo el público se sentó y quedó de pie una persona con un llamativo disfraz de color rosa, era Àngel Llàcer que vestía, según él, de bacteria.

"¿Usted que comió en Vietnam para ser una bacteria?", preguntaba el presentador. "Fui a Vietnam, y me dijeron no comas… Y yo me lo como todo, en las calles. Y cogí una intoxicación. Me curé, volví de allí, y el bicho vivía en mí, hasta que se ha reproducido en mi intestino, y he tenido una colitis aguda. Ha sido muy heavy", explicó el catalán.

El juez de 'Tu cara me suena' sigue teniendo problemas con la bacteria, por lo que faltará en futuras galas del programa. Su sustituto será Santiago Segura, tal y como se supo el viernes.