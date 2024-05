Quienes fueron los colaborados estrella de Mediaset durante décadas han vuelto a la pequeña pantalla. Los extertulianos de Sálvame han regresado a la televisión con un nuevo programa, Ni que fueramos... en el canal de Quickie.

Entre ellos, como no podía ser de otra manera, se encuentra Belén Esteban, quien ha desvelado qué hizo con el dinero que recibió cuando se proclamó ganadora de Gran Hermano VIP en 2016. Por otra parte, Víctor Sandoval también se ha sincerano y ha revelado el sueldo que percibía en Supervivientes.

La 'princesa del pueblo' ganó nada más y nada menos que 100.000 euros cuando ganó el premio del reality, pero asegura que no se quedó ni un euro para ella y que incluso tuvo que poner dinero de su bolsillo.

Esto se explica porque la tertuliana decidió donar íntegramente el premio a organizaciones benéficas: "El premio era de 100.000 euros y eso es lo que yo doné. Como Hacienda se lleva un porcentaje de eso, el resto lo puse yo. Tuve que poner dinero", ha asegurado.

Belén Esteban además han detallado que este premio lo repartió entre cuatro organizaciones benéficas, y que a cada una de ellas le dio 25.000 euros, por lo que ella tan solo se habría quedado el sueldo que recibía por su participación en el reality.

Al parecer la decisión de la colaboradora de televisión no agradó a todo el mundo. Pese a que tanto sus compañeros de GH VIP como la audiencia del programa aplaudió el gesto, hubo una persona que le mostró claramente su desacuerdo. El susodicho es Toño Sanchís, exrepresentante y amigo de Esteban.

De hecho, la tertuliana ha contado que su comunicó su decisión nada más ganar el premio de GH VIP y delante de todas las cámaras, y ya en ese momento Sanchís le estaba dejando clara cuál era su posición tras la decisión que había tomado: "Cuando dije en directo que iba a donar los 100.000 euros, él me hacía gestos detrás de las cámaras de que no lo hiciera. Me decía que no con la mano".