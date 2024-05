Ana Obregón ha sido, desde siempre, uno de los grandes personajes de la prensa del corazón en España. Tanto su romance con Lequio como el posterior nacimiento de su hijo Álex y su reciente fallecimiento acabaron de situarla como una de las figuras preminentes de la llamada prensa rosa.

Pero la actriz y presentadora también cuenta con numerosos detractores. Lo que no es tan habitual es que las críticas vengan, precisamente, del mismo mundo en el que ella tan bien se desenvuelve: la televisión. Y menos si los mordaces comentarios son tan voraces como los que se han vertido por otro de los personajes más conocidos de la pequeña pantalla: Jorge Javier Vázquez.

Una crítica voraz

El periodista pronuncia sus palabras en la sección que semanalmente escribe en la revista Lecturas, El diario de Jorge Javier, donde pone 'fina' a Ana Obregón. Y es que el comunicador le dice de todo menos bonita.

Después de asegurar que en su última aparición televisiva la popular actriz y presentadora fingió y contó de nuevo "pasajes dramáticos de su vida" que "están tan manoseados, tan tergiversados y tan manipulados que, en ningún momento, consiguió transmitir emoción alguna". De hecho, según Jorge Javier, "se notaba que hacía verdaderos esfuerzos por llorar pero las lágrimas no aparecían.

Para el presentador, Ana Obregón "intenta retorcer la realidad para que ella sea siempre la principal beneficiada: la madre más abnegada, la abuela más entregada, la mujer más jovial; en definitiva, la nada haciéndose carne por momentos".

Jorge Javier Vázquez también se refiere al tremendo varapalo que el juez Joaquim Bosch propinó por X (antes Twitter) a Ana Obregón. El magistrado, cuando ella aseguró que su nieta no había sido comprada sino heredada, le recordó que "las personas no se heredan, porque no hay derecho de propiedad sobre ellas. Las cosas sí pueden ser heredadas. No se puede tratar a los seres humanos como si fueran cosas".

Para el presentador, Ana Obregón "ya ha dejado de hacer gracia, porque la gente ha caído en la cuenta de que pertenece a esa clase de gente que piensa que en esta vida todo se puede comprar con dinero".

Y es que, a su entender, la vida de la actriz "gira única y exclusivamente alrededor del dinero. Cada uno de sus movimientos está estratégicamente planificado. Cuando sus recursos se le agotan, se saca de la manga una nieta para seguir facturando".

En este sentido, Jorge Javier Vázquez fantasea con que Ana Obregón se inventará una comunión prematura de la niña para sacar dinero de la exclusiva. "La veo moviendo Roma con Santiago para que, de manera excepcional, la niña comulgue en un par de veranos".