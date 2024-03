La crítica de Monegal: El regreso de Puigdemont en modo astronauta

Concluida la primera fase de la aprobación de la ley de amnistía, las cadenas han entrado en un tremendo frenesí: ¿cuándo regresará Puigdemont a España? se preguntan en todos los programas con curiosidad acentuada. "¡A finales de junio! (..) ¡A mediados de julio!", advierten sin ponerse de acuerdo la mayoría de analistas de la tele.

¡Ah! Es tanta la excitación que les entra que a mi me recuerdan aquella sabrosa salsita tropical titulada ‘Ligia Elena’, que cantaban Ruben Blades y Willie Colon, aquella estrofa en que las cándidas niñas del vecindario exclaman: "¡Ay! ¿Y mi trompetista, cuándo llegará?". Naturalmente en cada barrio televisivo lo cantan según su modo de mirar: unos la mar de complacidos y otros con irritación exasperante.

Los socarrones del ‘Polònia’ (TV3) ya nos han escenificado cómo será el regreso de Puigdemont. Aseguran que Pedro Sánchez le tiene preparado un cohete en Waterloo, y Puigdemont y su fiel escudero Comín montaran en él vestidos de astronautas y llegarán a Cataluña cruzando el firmamento en cápsula espacial.

Señalan los ‘polacos’, no obstante, que puede ocurrir un contratiempo grave: si el Tribunal Supremo torpedea este regreso, Puigdemont podría quedar colgado en el espacio, dando vueltas por el universo toda una eternidad. Hombre, este Puigdemont en modo astronauta es ingenioso, pero dado que estamos a quince días de la Semana Santa hubiera sido más oportuno dibujarlo llegando en burrito a la frontera –como llegó Jesús a Jerusalem-– y con algunos miles de simpatizantes dándole la bienvenida con palmones y palmas.

La tele, no obstante, se queda en la especulación del ¿cuándo llegará? y no se pregunta ¿en calidad de qué va a regresar? que es lo importante. En ‘Al rojo vivo’ (La Sexta) apareció el viernes Josep Rius, vicepresidente y portavoz de Junts, y mandó este aviso al personal: "No volverá Carles Puigdemont, ¡volverá el president Puigdemont! Se marchó al exilio como ‘president’, y como ‘president’ regresará". O sea que la capsula espacial aterrizará directamente en el Pati dels Tarongers, y aquí lo picante –ya se lo advertí aquí semanas atrás-- será ver cómo arreglan eso de tener dos ‘presidents’ simultáneos peleándose por ocupar el despacho presidencial. ¡Ah! Los programas de pitorreo y de sarcasmo están de enhorabuena. Se avecinan tiempos de un surrealismo político todavía más delirante.