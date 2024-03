La crítica de Monegal: T-5 ayuda a Ayuso y la muestra en versión altruista

Aprovechemos la ocasión, seguramente habrá pensado Telecinco. Y después de la tremenda alocución de Isabel Díaz Ayuso acusando a todo el Gobierno de Sánchez de pretender destruirla –usando a su novio como excusa– después de esta adolorida intervención pública, les decía, vimos que Telecinco lanzó de improviso a Ayuso como protagonista de un espot publicitario del programa solidario y humanista ‘100% únicos’.

¡Ah! Este programa es una iniciativa del periodista Guillermo Fesser, responsable también de la Fundación Gomaespuma, a fin de sensibilizar a la sociedad y visibilizar la realidad y el día a día de las personas autistas. En esta publicidad lanzada por Telecinco se ve a la presidenta Ayuso rodeada de jóvenes que le hacen preguntas. "¿Es verdad que fuiste la ‘community manager’ del perro de Esperanza Aguirre? (...) ¿Es verdad que un día le cogiste el coche a tu padre sin permiso? (...) ¿Cuándo te vas a lanzar a ser presidenta del Gobierno? (...) ¿Te cae bien Pedro Sánchez?".

El objetivo de este espot se cumple: incentiva nuestra curiosidad para ver cómo responderá la presidenta Ayuso a estas preguntas cuando se emita el programa, que se supone que será a la mayor brevedad posible. Suponen algunos analistas que también ha sido una forma muy efectiva de echarle un cable, un favor televisivo, a la señora Ayuso, desgajándola de la espinosa situación en la que se encuentra, y que la audiencia vea su vertiente más solidaria y altruista. Este espot debía de estar seguramente grabado de hace días, pero la oportunidad de lanzarlo ahora consigue un aprovechamiento mutuo. La presidenta de Madrid sale favorecida impregnando la pantalla de cariñoso humanismo y Telecinco aspira a mejorar la audiencia del programa que, en entregas anteriores, con otros famosos, ha sido muy flojita.

Ante la aflicción de Isabel Díaz Ayuso cuando en su alocución decía acerca de su relación con su novio: "Yo tengo derecho a dormir en la cama que considere. ¡Soy libre para hacerlo!", ante esta reivindicación sentimental, tan sentida, a mí me ha gustado lo que exclamó Wyoming en ‘El intermedio’ al oírla: "¡Si me condenan por amor, que sea a cadena perpetua!". ¡Ahh! Evidentemente, lo del sarcástico humorista no era emoción, era pitorreo, pero aun siendo un arpegio bufo, alberga poesía.