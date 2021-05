Las series clave para la semana del 3 de mayo en las plataformas de 'streaming'

1. 'Pose', llega el principio del final

La cocreación de Ryan Murphy sobre las casas de drags y la cultura 'ballroom' de los ochenta se acerca a su desenlace. No por haber sido cancelada, sino, simplemente, porque a veces las series se acaban antes de que asome la decadencia. En la tercera temporada veremos a Blanca (Mj Rodriguez) haciendo malabarismos para ser buena madre y auxiliar de enfermería. Y al parecer, asistiremos a la boda de Angel (Indya Moore) con Lil Papi (Angel Bismark Curiel). HBO, desde el lunes, día 3.

2. 'La remesa mala', ración animada de 'Star wars'

Mientras llega 'The book of Bobba Fett', prevista para diciembre, los más completistas del universo 'Star wars' pueden entretenerse hincando el diente a esta secuela/spinoff de 'Star wars: The clone wars'. Dave Filoni (cerebro esencial de 'The mandalorian') cede aquí las labores de director supervisor a Brad Rau, curtido en 'Rebels' y 'La resistencia. La serie explicará qué fue de los soldados experimentales del título tras los últimos estertores de la Guerra Clon. Disney+, desde el martes, día 4.

3. 'Mythic Quest', reinicio de partida

En su estreno en febrero de 2020, esta enorme comedia laboral pasó injustamente desapercibida. Pero esta creación de gente importante de 'Colgados en Filadelfia', como el también protagonista Rob McElhenney, ha acabado teniendo un considerable séquito de admiradores. Ahora hay expectación por saber cómo se desarrollarán las nuevas batallas en la imposible (pero, al parecer, muy realista) compañía Mythic Quest Studios. Apple TV+, desde el viernes, día 7.

4. 'Belgravia', después de 'Downton Abbey'

El venerable Julian Fellowes adapta una novela propia en 'Belgravia', miniserie sobre amores prohibidos y lucha de clases en el distrito más exclusivo del Londres victoriano. Un encuentro casual entre la nueva rica Anne (Tamsin Greig) y una aristócrata de rancio abolengo, la Sra. Brockenhurst (Harriet Walter), reabre la conexión entre dos familias solo a priori dispares. El padre de 'Downton Abbey' vuelve a repartir drama, amor y cotilleo a granel. Movistar+, desde el viernes, día 7.

5. 'Jupiter's legacy', vastagos poco súper

En esta adaptación de un cómic de Mark Millar ('Kick-Ass', 'Wanted') y Frank Quitely, la primera generación de superhéroes, que recibió sus poderes en los años treinta, se prepara para pasar el testigo a sus hijos. Pero estos resultan no estar a la altura de lo esperado en ningún sentido. El creador es Steven S. DeKnight, veterano de la cultura nerd: escribió episodios de 'Buffy, cazavampiros', creó 'Spartacus' y dirigió 'Pacific Rim: Insurrección'. Netflix, desde el viernes, día 7.