Durísima e implacable. Así se ha mostrado la actriz española Mónica López con el presentador valenciano Pablo Motos y su programa de Antena 3, 'El hormiguero', uno de los más longevos de la televisión.

La intérprete, conocida por su papel en series como 'Hierro' o 'Rapa' de Movistar+, ha asegurado que se negó a acudir al programa de Pablo Motos por estar en contra de sus dinámicas, pues lo cierto es que el presentador ha protagonizado más de una polémica.

La actriz ha confesado su posición respecto a 'El hormiguero' en Radio Estel, una cadena catalana, a la que ha acudido para presentar 'Rapa'.

ENTREVISTA | 🗨️ "No s'ha d'anar a @El_Hormiguero"



L'actriu Mónica López explica que es va negar a anar-hi perquè creu que el presentador del programa, Pablo Motos, blanqueja el feixisme.



21 de junio de 2023

Javier Cámara: "Hay que ir"

Mónica López ha detallado que pese a su negación, la productora de la serie que promociona actualmente, 'Rapa', protagonizada junto a Javier Cámara, se molestó con ella. "Me negué a ir y a él le importó un pimiento y no fui, pero el pobre Javier tuvo que ir. Y Javier me dijo 'es que hay que ir, Mónica, en una sola sesión lo ven 3 millones de personas. Verá mucha gente la serie'".

A lo que ella respondió que quizá es mejor que no vean la serie tres millones de personas más pero tener "un producto buenísimo que verá un poco menos de gente". "No se tiene que ir a estos sitios. No se tiene que ir por ética", ha proseguido.

"Veo que todo el mundo a mi alrededor me mira como si yo fuera la loca y pienso que no estoy loca, no se tiene que ir a estos sitios", ha añadido la actriz.