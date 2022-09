'Apagón': un impactante 'collage' compuesto por cinco 'películas' de autor

Una tormenta solar provoca un fallo eléctrico generalizado que sacude parte del mundo. España no se libra. A partir de ahí, sus habitantes deberán aprender a gestionar las graves consecuencias que ello provoca a todos los niveles. Este es el punto de partida del 'podcast' 'El apagón', que el guionista Fran Araújo ('Rapa', 'Hierro', 'Antidisturbios') conocía antes de la pandemia y que, cuando esta nos sobrevino, le inspiró un “formato interesante para contar lo que acababa de pasar y juntar a gente diversa para hacer una creación colectiva”. Y así nació 'Apagón', una serie con cinco capítulos autoconclusivos, pero con la tormenta solar como nexo de unión, dirigido cada uno por un director, Rodrigo Sorogoyen, Raúl Arévalo, Alberto Rodríguez, Isa Campos e Isaki Lacuesta, lo que los convierte en un ‘collage’ de piezas de autor.

“Se ha juntado a gente muy buena que tiene en común una exigencia muy grande por hacer un trabajo de mucha calidad y a la vez con mucha verdad", explica el 'showrunner'. Porque, aunque los guionistas son los verdaderos encargados de crear ese mundo catastrófico que tanto nos suena (estadísticamente una tormenta solar tiene tantas posibilidades de ocurrir como una pandemia, o sea, pocas, pero ocurre), cada director le ha dado un tono muy propio, como puede ser el ‘thriller’ en el caso de Sorogoyen o la mezcla de ficción y documental, en el de Lacuesta.

Pero los géneros que tocan los diferentes capítulos (incluso cada capítulo) son de lo más diverso: el 'thriller', el drama, la denuncia social, el melodrama romántico...Y hasta hay una especie de ‘wéstern’ segoviano. “Son temas diferentes, miradas diferentes, pero se sienten como la misma obra”, insiste Araújo.

La serie está escrita por Isabel Peña, Alberto Marini, Raúl Arévalo, Isa Campos, Rafael Cobos y el propio Araújo, que, tras crear 15 historias, se quedaron con cinco, las repartieron y cada director las hizo suyas. “Es la primera vez que se hace algo así, pero ha funcionado”, se congratula su creador. Cada capítulo tiene un título que recuerda a las fases del duelo. “Que son las mismas en una crisis, porque un apagón lo es. Y en el proceso de crisis hay cosas muy duras, pero también aprendes”, recalca Araújo.

Los capítulos

El primero, ‘Negación’, cuenta cómo los científicos y responsables de Protección Civil se enfrentan a la inminente tormenta solar. En ‘Emergencia’, que se desarrolla en un hospital, “tiene que ver cómo intentas tirar adelante y lo aceptas”. ‘Confrontación’, cuenta cómo lo viven unos adolecentes; ‘Supervivencia’, “el del pastor, que vive la peor parte, el momento más crítico, que a partir de aquí solo queda huir”, y en ‘Equilibrio’, “se habla de haberlo sobrellevado y de que de las crisis se aprende”, detalla el guionista.

Pese a la tragedia, en casi todos los capitulos se deja caer un mensaje de esperanza. “El último lo queríamos acabar en positivo. En las ficciones apocalípticas siempre se tiende a aprovechar que todo va mal para hablar de lo horrible que es el ser humano: Pero lo que aprendimos en la pandemia es que eso no es verdad: la gente mostró lo mejor de sí misma”, sostiene. “En los dos primeros capítulos, aunque pasan cosas horribles, hay un tío intentando hacerlo bien, y lo mismo en el hospital. En el tercero y cuarto, como a medida que avanza el apagón es todo más crudo, los momentos son más difíciles, pero, en el último, una persona empieza una nueva vida”, cuenta.

Los actores

Aparte de Luis Callejo ('La noche más larga', 'Tarde para la ira'), que aparecerá en dos de los capítulos, interviene un nutrido grupo de actores entre los que no hay grandes estrellas para dar más credibilidad. “Somos actores que no estamos tan quemados”, reconoce. Ellos y ellas son María Vázquez, Patricia López Arnaiz, Ainhoa Santamaría, Jesús Carroza, Melina Matthews, Tomás del Estal, Javier Tena, Zoé Arnao, Miquel Fernández, Naira Lleó, Mourad Ouani y Sofia El Bouanani, entre otros. Con esa misma intención intervienen personas que no son actores.

Otro de los grandes protagonistas es la luz. O su ausencia. O, mejor dicho, las fuentes lumínicas que iluminan cuando no hay electricidad. “Todas están justificadas, lo que te marca un tono y una estética. Hicimos pruebas a 150 artefactos diferentes de iluminación para ver cuál podríamos utilizar”. Pero no solo la luz, la música, melodías a veces inquietantes otras, desgarradoras, tienen mucho sentido y un origen muy peculiar: ”En el primer capítulo la música es electrónica. Pero luego está interpretada con instrumentos construidos como si fueran de apagón. De hacer música con cosas que encuentras”, explica Saraújo. Cuidado hasta el más mínimo detalle.