Julia de Núñez, gran revelación de la serie 'Bardot': "Brigitte tuvo un temperamento fuerte desde joven"

"Rechaza los tabús impuestos por la sociedad. Es generosa, escurridiza… También es frágil, con una necesidad casi enfermiza de ser amada, pero quiere ser provocativa". Es el Roger Vadim de 'Bardot' (SundanceTV, jueves, día 30) hablando de la heroína, Juliette, de su famosa película de 1956 'Y Dios creó a la mujer', pero también, a la vez, de la actriz a la que eligió para encarnarla, su esposa e inspiración Brigitte Bardot.

Los creadores de la miniserie, Danièle Thompson (guionista de 'La reina Margot') y su hijo Christopher Thompson ('Cena de amigos', coescrita con su madre), quieren que conozcamos a la persona detrás del cuerpo. Desnudar la contradicción esencial de la actriz, cantante y, un poco a su pesar, símbolo sexual: una mezcla complicada de la vulnerabilidad con el gusto por la provocación.

En su misión cuentan con el apoyo revelador de Júlia de Núñez, joven actriz francoargentina sin experiencia anterior delante de las cámaras, aunque pueda parecer increíble. Se presentó a las pruebas con veinte años, sin agente, pero con la seguridad que le daba su notable parecido físico con la protagonista de 'El desprecio'. "Era consciente de jugar con esa baza", nos explica en entrevista por videollamada. "En aquel momento me estaba formando en una escuela de arte dramático y no tenía previsto presentarme a pruebas, ni rodar, ni nada. Pero una amiga me envió esta convocatoria y, al ser pública, algo bastante raro hoy en día, creí que no podía desaprovechar la oportunidad". Creyó bien, y acabó siendo condecorada con la Ninfa de Oro Internacional al talento más prometedor en el Festival de Televisión de Montecarlo.

Su decenio de explosión

Por suerte para Julia, esta serie no aborda a la Bardot de tiempos recientes, la multada en diversas ocasiones por insultos racistas. Se centra en su época de los 15 a los 26 años, en sus inicios como actriz y su lucha, ya desde muy joven, contra las normas sociales y morales: "Cuando leí el guion, me interesó que hablara tanto de la época en que creció, de todo por lo que Bardot tuvo que pasar. Me di cuenta enseguida de que fue una mujer con temperamento muy fuerte".

Según recuerda 'Bardot', a los 15 años Brigitte iniciaba un romance con un hombre seis años mayor que ella, su futuro director Roger Vadim (Victor Belmondo, nieto de Jean-Paul Belmondo), por entonces asistente de dirección de Marc Allégret. En el segundo episodio se cubre su flechazo con Jean-Louis Trintignant (Noham Edje) en el rodaje de 'Y Dios creó a la mujer'. Menos centrada en trabajos que en amores, la serie aborda más adelante sus relaciones con los cantantes Sacha Distel y Gilbert Bécaud o el actor Jacques Charrier.

Pregunto a De Núñez si le resultó complicado, como actriz debutante, tener que construir una intimidad no solo con un actor, sino con una buena colección. O si hubo otros aspectos más complicados. "Cuando termino un proyecto, solo me queda lo bueno", asegura. "Tengo una idea un poco vaga de lo que fue difícil y lo que no lo fue. Era totalmente virgen en todo lo que tiene que ver con un rodaje: trabajar con actores, directores, maquilladores, peluqueros… Cada día era un descubrimiento. E incluso lo malo aportaba a esa formación".

La cultura de los famosos

Los Thompson se preocupan, sea como sea, de reivindicar a la Bardot artista y recordar sus nada desdeñables instintos como actriz. A De Núñez le encanta su labor en 'La verdad', de Henri-Georges Clouzot, que le inspiró a probar suerte en la actuación. "Para hacer la serie, repasé muchas de sus películas, pero no traté de imitarla a nivel técnico –señala–. Mi forma de hablar en la serie no es mía ni suya. Mientras la investigaba, hice míos de algún modo sus ritmos, sus pensamientos, sus costumbres". En el punto intermedio entre la recreación y la creación surge el personaje.

A la vez que relata la génesis de un mito pop, 'Bardot' nos introduce en los albores de una cultura incipiente, la de los famosos, que elevó a BB al imaginario colectivo y, a la vez, la hundió en las miserias de la persecución. "Los efectos de los medios eran, a la vez, positivos y negativos. Hoy en día esto ha mutado y los personajes se exponen a las redes sociales, en las que se cuenta de todo y cualquiera puede poner cualquier cosa", dice De Núñez, como defendiendo los medios tradicionales, del color que sean.