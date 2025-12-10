Cavas Marevia: Una apuesta por los espumosos ecológicos

Pocos apellidos están tan estrechamente vinculados al mundo del cava como el de los Hevia Ferrer, descendientes de los Ferrer Sala, una de las familias que, desde hace más de un siglo, han trabajado para elevar a las máximas cotas de calidad los vinos espumosos elaborados en territorio nacional con el método tradicional de segunda fermentación en botella (el mismo que se emplea tradicionalmente para producir los champagnes franceses).

La familia Hevia Ferrer, siendo oriunda de Santander, ha caminado de la mano de grandes firmas cavistas catalanas desde hace más de cien años y, siguiendo el espíritu emprendedor de sus antepasados, desde 2019 son propietarios del principal productor de cava de la Comunidad Valenciana, Cavas Marevia, una compañía que ya había comenzado su andadura empresarial hacía algo más de una década desarrollando una línea de trabajo enfocada a la producción de cavas de excelente relación calidad-precio exportados a decenas de países de todo el mundo.

Vega Medién es su colección de espumosos más popular. / ED

Su colección de espumosos más popular es Vega Medién, sello con el que la bodega ha consolidado su apuesta por la viticultura ecológica, ya que todas las referencias de este sello (desde los semisecos a los brut nature) lucen el sello oficial de producción ecológica. Esa apuesta por la sostenibilidad también tiene reflejo en la mayoría de procesos que se desarrollan en las instalaciones de la compañía. Así, toda la electricidad que se utiliza en Cavas Marevia procede de fuentes de energía renovables, instalando recientemente 300 kw de potencia de placas fotovoltaicas, lo que les permite ser autosuficientes la mayor parte del año durante el periodo de mayor actividad dentro de la bodega.

La colección de cavas Vega Medién se compone de cuatro referencias, tres blancos (un semi seco, un brut y un brut nature, todos elaborados con un coupage de uvas de las variedades Macabeo -75%- y Chardonnay -25%-) y un rosado (hecho exclusivamente con uvas de Garnacha). De la calidad de los cavas del sello Vega Medién hablan los premios, galardones y reconocimientos obtenidos en los últimos años por todo el mundo. En este sentido destaca el Vega Medién Brut Eco, que en los últimos años ha logrado importantes reconocimientos en citas internacionales como la Berliner Wein Trophy, los International Organic Wine Award, los Ecovino o los Bacchus.

La familia Hevia Ferrer ha caminado de la mano de grandes firmas cavistas catalanas desde hace más de cien años. / ED

Desde 2020 toda la gama Vega Medién se ha adaptado a criterios ecológicos, culminando así un proceso en el que durante años los responsables de Cavas Marevia han incentivado a sus proveedores para que adecuasen sus parcelas a las estrictas normas que impone el Comité de Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana. En la actualidad, casi el setenta por ciento de los cavas que se elaboran en las instalaciones de Requena salen al mercado con el sello oficial de cultivo ecológico.

Además de la gama Vega Medién, también elaboran una línea de espumosos amparados por la DO Cava con el sello Nit del Foc. Actualmente, en lo alto de la pirámide de productos de la bodega requenense se situaría el sello Marevia, marca que incluye un elegante brut reserva con más de 15 meses de crianza con la técnica blanc de noir elaborado con uvas de Chardonnay y Pinot Noir y un 100% Chardonnay de larga crianza y elegancia en boca, dos cavas que condensan la maestría y el buen hacer de una familia vinculada al mundo del cava desde hace cuatro generaciones.

Este mismo año la bodega ha presentado Gran Cuvée, su nueva marca de cavas premium. Una propuesta que une la tradición del cava con el arte contemporáneo, y que nace con dos versiones: Brut y Brut Rosé.

Lo que hace único a Gran Cuvée no es solo lo que contiene la botella, sino también lo que la envuelve: su etiqueta es una reinterpretación del mural que la artista gallega Lula Goce pintó para Marevia en sus instalaciones de Requena. Una obra que traslada al vidrio toda la fuerza de la naturaleza, la feminidad y la vida en movimiento. Así, cada botella se convierte en una pequeña pieza de arte, pensada para ser descorchada en celebraciones memorables.

El Marevia Gran Cuvée Brut blanco se elabora con uvas de Macabeo y Chardonnay y destaca por su perfil fresco y versátil. Una invitación a brindar tanto en un aperitivo improvisado como en una gran ocasión. Por su parte, el Brut Rosé se hace exclusivamente con uvas de la variedad Garnacha y se muestra vibrante, frutal y con un punto de osadía. El lado más seductor de la nueva gama. En ambos casos se elaboran con uvas seleccionadas de las mejores parcelas de Requena cultivadas bajo pautas ecológicas.