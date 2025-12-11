Bodegas Vicente Gandía: 140 años de grandes vinos

La trayectoria de Bodegas Vicente Gandía está jalonada por algunos de los hitos más sobresalientes de la historia del vino valenciano. Con 140 años de trayectoria y cuatro generaciones al servicio de la vid y el vino, esta familia de viticultores ha escrito algunas de las páginas más trascendentales en el desarrollo vitivinícola de la Comunitat Valenciana.

Desde sus instalaciones en la Finca Hoya de Cadenas en el término municipal de Utiel, y de la mano de su enólogo Diego Morcillo, la compañía elabora en la actualidad algunos de los vinos más valorados. Su colección ‘Vicente Gandía Bobal’, una gama de cinco vinos (blanco, rosado, tinto, dulce y espumoso) construidos con la variedad autóctona de Utiel-Requena, consolida a esta saga de vinateros como la que más ha apostado por un varietal estrechamente ligado a esta región vitivinícola.

Colección ‘Vicente Gandía Bobal’ / ED

Otro de los sellos de prestigio de la bodega es Ceramic, una colección de vinos que tienen como elemento diferenciador el uso de tinajas cerámicas para su elaboración. La gama cuenta con tres referencias diferentes que han ido apareciendo en el mercado de manera paulatina. La primera fue el tinto Ceramic Monastrell, un vino con una crianza de casi once meses en barricas de roble francés y tinajas de barro. Ceramic Sauvignon Blanc es un blanco cuyo mosto fermenta en barricas de roble tostadas con piedra volcánica y afinado en tinajas de barro. La última incorporación es el Ceramic Rosé, un delicado vino de Monastrell de matices frescor y frutales y elegante tacto mineral gracias a su breve crianza en tinajas de barro.

Ceramic Sauvignon Blanc. / ED

Hace apenas unos meses Vicente Gandía ha presentado la renovada colección Ceremonia, un sello reservado en otras épocas a sus vinos más expresivos que da ahora un giro para poner en valor esos depósitos de sus instalaciones de Utiel que, por un motivo u otro ofrecen algo fuera de lo común. Se trata de una familia de vinos compuesta por cuatro referencias (blanco, rosado, tinto y cava) que se presentan con matices que los hacen diferentes del resto. El blanco, monovarietal de Sauvignon Blanc, nace del depósito 37, ubicado en una zona interior especialmente fresca de la bodega, lo que permite una fermentación más pausada y lenta, fijando los aromas de la variedad. El rosado, hecho con Bobal, procede del depósito 12, más próximo a la salida de la bodega;mientras que el tinto, de Cabernet Sauvignon, fermenta en el depósito 19, ubicado en el centro de la bodega, donde la temperatura constante y moderada permite una extracción refinada y elegante.

Bodegas Vicente Gandía es una de las 10 empresas más longevas de la Comunidad Valenciana. / ED

Otra de las grandes etiquetas de la firma vitivinícola es Clos de Gallur, un tinto que nace de una finca única en el término de Caudete, a 600 m de altura sobre el nivel del mar, dentro de las zonas más interiores de la “Toscana Valenciana” donde la pluviometría es aún más escasa dando vinos de inusitada concentración.

El municipio de Caudete pertenece en la actualidad a la provincia de Albacete, pero históricamente perteneció al Reino de Valencia. Después de la Guerra de Sucesión de 1707 Caudete fue declarada rebelde y se anexionó a la Corona de Castilla. Debido a su ubicación dentro de la “Vall dels Alforins” y a su carácter histórico, la Finca Casa Gallur es un pago de excepción donde se permite elaborar vinos de la Denominación de Origen Protegida Valencia.

En este viñedo se cultivan cuatro variedades nobles: Tempranillo, Syrah, Merlot y Cabernet Sauvignon, todas ellas tintas. El suelo de la finca es muy pedregoso y muy árido lo que posibilita el cultivo de las viñas con muy escaso rendimiento. Las uvas que se producen en esta finca son de una calidad excelentísima con mucho color, mucha concentración y una gran carga frutal.

Con motivo de la celebración del 140 aniversario de la bodega, la familia Gandía ha lanzado este año Clos de Gallur Black, un tinto de limitadísima que se sitúa como el buque insignia de la compañía. Se elabora con uvas de Tempranillo, Syrah y Cabernet Sauvignon y solamente se embotella el contenido de las cuatro barricas más expresivas.

Otros de los sellos que comercializa Bodegas Vicente Gandía en los más de noventa países en los que está presente son El Miracle, Hoya de Cadenas, Castillo de Lliria, Sandara, Bo, El Pescaito, Fusta Nova, Irreal o Finca del Mar.