Vera de Estenas: La primera bodega que apostó por la bobal

Francisco Martínez Bermell llevaba toda su vida vinculada al mundo del vino, aunque no fue hasta 1982 cuando arrancó su proyecto vital, el legado en forma de bodega que dejaría a las futuras generaciones. Vera de Estenas hundió sus raíces en la centenaria Casa Don Ángel, en el término de Utiel, una finca con viejas parcelas de viñedo que pronto comenzó a transformar, conservando aquellas de uvas autóctonas como la Tardana o Bobal con más edad y reestructurando otras para cultivar uvas que en aquella época apenas si se conocían en la zona.

Con Vera de Estenas y Viña Lidón, Francisco demostró al mundo el potencial enológico de una zona que hasta ese momento se «conformaba» con producir vinos a granel. Viñas mimadas durante todo el año, elaboraciones artesanas y largas y pausadas crianzas que fueron traduciéndose en unos vinos adelantados a su tiempo, con el mismo carácter pionero que siguen implementando hoy en día la segunda y tercera generación de esta familia de bodegueros, representada en Félix Martínez y Eduardo Vives respectivamente.

Vera de Estenas es una de las bodegas de mayor tradición en la Comunitat Valenciana. Fundada por Francisco Martínez Bermell (uno de los impulsores de la vitivinicultura moderna), la firma tiene en su segunda generación un presente marcado por el respeto a la tierra y la búsqueda de la excelencia; y en la tercera generación un futuro que pasa por la recuperación de viejas prácticas enológicas y la apuesta por vinos que sigan dotando a la compañía de ese carácter pionero que les acompaña desde su nacimiento.

Hotel Bodega Vera De Estenas / ED

Bodega de perfil familiar, Vera de Estenas lleva décadas apostando por uvas autóctonas como la Bobal para la elaboración de vinos tintos de guarda. En este sentido, el vino ‘Casa Don Ángel’ es un claro ejemplo de la sensibilidad de los Martínez Roda a la hora de interpretar esta uva tan difícil de manejar. En los últimos tiempos la bodega ha organizado varias catas verticales de diferentes añadas de este vino, mostrando en todo momento una magnífica evolución en botella, incluso en aquellas cosechas más antiguas en las que el paso del tiempo podría haber hecho mella. Otra de las etiquetas que mejor resume el carácter innovador y pionero de la bodega es el blanco de Chardonnay fermentado en barrica ‘Viña Lidón’, un vino que se elabora en la propiedad desde hace más de 25 años y que tiene el honor de haber sido el primer blanco fermentado en barrica que se elaboraba en la zona.

En la actualidad Vera de Estenas es una compañía modélica. Desde hace algunos años cuenta con su propia denominación de origen (Vino de Pago Vera de Estenas), un título, el de Vino de Pago, que apenas pueden lucir cinco bodegas de toda la Comunitat Valenciana y que, desde el punto de vista de la calidad, representa el último escalón en la pirámide de calidad de los vinos en España. Bajo ese sello propio producen tres referencias diferentes: el ya citado Viña Lidón, el tinto de Merlot madurado en barrica Martínez Bermell y el Vera de Estenas Reserva, una de las etiquetas icónicas de la bodega que, con motivo del centenario de la Casa Don Ángel, ha sido recuperado por la familia con su etiqueta original en una edición limitada.

Al margen de estos vinos de pago, y bajo el sello de la Denominación de Origen Utiel-Requena, la bodega elabora una línea de vinos hechos con uvas autóctonas –la blanca Tardana y la tinta Bobal-. Se trata de dos vinos que tienen en el cemento de las paredes de los viejos depósitos de Casa Don Ángel y en el barro de las tinajas su elemento diferenciador. Son vinos sinceros, que respetan la personalidad de la uva y enfatizan su carácter frutal sin renunciar a la complejidad que aportan los matices minerales propios del proceso de elaboración y crianza.

Junto a estos vinos de autor, Vera de Estenas ofrece una gama básica de vinos que incluye auténticas joyas enológicas como el rosado de Bobal o el blanco de Macabeo, ambos hechos a partir de las uvas de los viñedos más viejos de la finca y con unas condiciones organolépticas que les sitúan entre los que mejor representan la singularidad de la zona.

Al margen de sus vinos, la bodega también ha desarrollado un interesante proyecto vinculado al enoturismo donde plantean diferentes formatos de visitas en los que los paseos por los viñedos de la propiedad, el recorrido por las antiguas instalaciones de elaboración y crianza y la cata de vinos acompañados por productos típicos de la zona son sus principales propuestas. A lo largo del año la bodega organiza diferentes actividades (entre ellas una cata bajo la luz de la luna para contemplar en plena naturaleza la noche de las estrellas que incluye un maridaje de los mejores vinos de la compañía con los delicados bocados de El Cebo de Utiel). Su recién inaugurado hotel rural (con nueve habitaciones) les permite proponer a los enoturistas experiencias que son como una inmersión en primera persona en el origen del vino, disfrutando de innumerables actividades en función del ciclo de la vid y sumergiéndose en el sosiego y la calma que brinda la naturaleza en estado puro. Las reservas de las nueve habitaciones del nuevo hotel rural de Vera de Estenas están disponibles en la propia web de la bodega y en las principales plataformas de reservas.