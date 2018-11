Segur que tomba

Moltes vegades escoltem als mitjans de comunicació, al carrer i també a alguna persona amb responsabilitats que les violències masclistes són una xacra. Este complement per al concepte 'violències masclistes' és, però, molt erroni i l'hauríem de desterrar. Una xacra ens ve donada i no podem fer res per a desempallegar-nos-en, no té unes causes clares que podem atacar.

Les violències masclistes sí que tenen unes causes conegudes, ben conegudes per totes: el masclisme, les relacions de poder, la desigualtat i la societat patriarcal entre d'altres. És, per tant, el masclisme estructural, el que es troba enganxat com una caparra a la nostra societat, el que moltes vegades acaba matant dones, en el sentit literal del terme; però que, i potser açò sorprenga, mata molts hòmens en el sentit metafòric del terme, perquè assassina la seua possibilitat de desenvolupar lliurement la seua personalitat, ja que els obliga a viure sota els rols que els han estat assignats pel patriarcat.

I com tenim clar que les violències masclista i de gènere no són una xacra sinó una cosa que té unes causes clares i unes conseqüències nefastes, les ataquem perquè acaben desapareixent de la nostra societat. Hem avançat molt en este sentit i això és perquè estem més unides que mai. Les paraules com assassinat, masclisme o terrorisme fins no fa gaire anys no tenien cabuda quan parlàvem de violències contra les dones. Recordeu que es parlava de violència domèstica, una violència que es quedava dins de la llar, en l'àmbit privat. Els moviments feministes dels quals totes en formem part a la nostra manera hem fet possible este canvi d'enfocament.

Compromís, des dels governs i les institucions del nostre país, hem acompanyat esta lluita que moltes companyes i companys fan al carrer i hem avançat cap al concepte terrorisme masclista. Hi hem avançat perquè és un problema estructural que no només afecta les víctimes sinó a tota la societat. Per això hem de prendre consciència que totes i tots som responsables d'erradicar-lo.

Per això des de la Generalitat es va impulsar el Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista. Un pacte que planteja un compromís comú de tota la societat, administracions públiques i societat civil, per a acabar d'arrel amb el patriarcat que assassina, per a construir una societat més igualitària, més feminista. Un pacte que a través de les seues 293 mesures assenta les bases de la nostra lluita, de la lluita de totes.

Un any després de la signatura d'este Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista que té un termini de compliment de 5 anys, podem dir que un 76% de les mesures que s'hi incloïen estan en marxa (un 42% del total realitzades o amb caràcter permanent i un 34% en procés de ser una realitat). I això és un motiu per a sentir-nos orgulloses i no defallir en la lluita. Més orgull ens ha de donar que 7.777 persones a títol personal i 786 entitats d'arreu del país hagen volgut subscriure's a este pacte que està viu i que creix dia a dia amb les aportacions de les persones i entitats adherides.

Entre els compliments d'este pacte m'agradaria destacar-ne un: les dones assassinades pel masclisme tindran la mateixa consideració que les víctimes de terrorisme. Un gest que ens posa al capdavant de les polítiques d'Igualtat a l'Estat espanyol i evidencia que les violències masclistes ja no són una qüestió privada sinó un problema social.

Parlem de terrorisme, i no de violència domèstica, perquè el moviment feminista vol transformar la societat. Una societat que a través d'agressors exercix violència sobre les dones i en alguns casos ens acaba matant. Perquè l'assassinat només és la punta de l'iceberg d'un problema que té unes arrels molt llargues però que si estirem totes, caurà; si estirem en el mateix sentit, sense esquerdes, contra el patriarcat i a favor d'una societat més igualitària; feminitzant la societat. Si ho fem així, companyes i companys, segur que tomba i molt de temps no pot durar.

Per això este diumenge ens veiem a les diverses marxes que ompliran els carrers del nostre país exigint la fi de les violències masclistes. Ens veiem als governs transformant la societat. Estirant.